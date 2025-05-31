ОЛЕВ РЕМСУ Почему из Путина получается лучший макиавеллист, чем из Трампа

Макиавелли писал, что люди неблагодарны, робки, жадны, лицемерны. Поэтому, если вы будете им полезны, они будут на вашей стороне, если нет, они отвернутся от вас. Человек жаждет не истины, а иллюзий, он по своей природе эгоистичен, лжив и слаб, и правителю нет нужды притворяться моралистом, чтобы держать народ под властью.

Путин представляет Россию как отдельную великую цивилизацию в мировой истории, и это нравится народу. Трамп тоже создает иллюзии, ведь что еще означает лозунг «Сделаем Америку снова великой»? Большинство людей не хотят знать правду, потому что это требует умственной силы; Макиавелли учил, что жить в заблуждении легче.

Но как управлять народом, если он столь непредсказуем и жесток? Что выгоднее для правителя: быть любимым или внушать страх? Макиавелли предполагает, что нужно выбирать и то, и другое одновременно. Так было бы в идеале, и Путину это в определенной степени удалось, а вот Трамп здесь сильно отстает от своего коллеги.

Но если вам все же приходится выбирать только одно из двух, то, конечно, следует выбрать страх; так учит Макиавелли. Поскольку любовь к вам не вечна, люди любят вас до тех пор, пока это приносит им пользу. Но страх остается. Страх - эффективный инструмент управления, позволяющий достигать целей, которые в противном случае были бы невозможны.