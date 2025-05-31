ОЛЕВ РЕМСУ Почему из Путина получается лучший макиавеллист, чем из Трампа

Никколо Макиавелли (1469–1527) порой называют величайшим политическим аналитиком всех времен, но он, безусловно, является одним из создателей современной европейской политической философии, пишет писатель и критик Олев Ремсу.
Тогда, 500 лет назад, Апеннинский полуостров был разделен между несколькими более или менее италоязычными странами. Видя, что их земли разделены между собой, централизованно контролируемые и более сильные Франция и Испания попытались захватить их части для себя.
Макиавелли стал свидетелем грязной борьбы за власть на своей родине и в родном городе Флоренции, где один слабый и глупый правитель быстро заменялся другим, и где республиканский порядок, который поддерживал Макиавелли, был поколеблен. Отсюда возникла поддержка Макиавелли образа жесткого и сильного лидера, который не должен иметь никаких моральных барьеров в интересах государства. Макиавелли оправдывает хитрость и интриги, используя их для поддержания стабильности в государстве.
Как это часто бывает с теоретиками, Макиавелли оказался настоящим неудачником. Во время беспорядков он на короткое время возвысился и стал лидером внешней политики Флоренции, но когда в 1512 году Медичи вернулись к власти во Флоренции, Макиавелли был арестован, подвергнут пыткам и в конечном итоге сослан.
И слава богу! Ведь теперь у него было время писать, записывать свои глубокие и противоречивые мысли. Его главное произведение «Государь» (Il Principe, 1532) было опубликовано всего через пять лет после его смерти, а затем на пару столетий было запрещено католической церковью как эпический образец сатанинского цинизма и дерзости. Кардинал Реджинальд Поул объявил Макиавелли величайшим врагом всего человечества.
Книга уже несколько раз издавалась на эстонском языке, последний раз в этом году в издательстве Postimees.
В «Государе» Макиавелли описывает вымышленного, идеального, жесткого государственного деятеля, которого не волнует мораль. Однако некоторые полагают, что Макиавелли не советует правителям прибегать к драконовским мерам, а скорее разоблачает лидеров, которые прибегают к ним, чтобы остаться у власти. Кажется, они ошибаются.
Макиавелли критикует слабость, прославляет силу и посвящает свою книгу Лоренцо Медичи в надежде, что этот князь вернет Флоренции ее былое величие и могущество. Выражаясь современным политическим языком, можно сказать, что Макиавелли критикует демократию и ценит автократию и диктатуру. Он не лицемерил, а раскрывал тайную психологию власти, которая не изменилась и по сей день.
Итак, ближе к делу!
В нашем языке также есть слово «макиавеллизм», которое означает хитрую и коварную политику, отстаивание своего эго любой ценой путем подавления конкурентов.
Владимир Путин и Дональд Трамп - настоящие макиавеллисты. Оба они - презиратели закона, и их объединяет антидемократия. Путин уже поставил себя на позицию пожизненного лидера страны, в то время как Трамп все еще пытается это сделать, находясь в поиске возможности для третьего президентского срока. Если ему это удастся, США станут полностью автократическими. Оба проявляют симпатию к диктаторам.
Все становится ясно, если перечислить мировых лидеров, которые смотрели парад 9 мая в Москве вместе с Путиным - Си Цзиньпин из Китая, Лула да Силва из Бразилии, Александр Лукашенко из Беларуси, Александр Вучич из Сербии, Роберт Фицо из Словакии, Николас Мадуро из Венесуэлы, Мигель Диас-Канель с Кубы и другие, подобные им. Каковы мои друзья, таков и я.
Но то же самое утверждение применимо и к Трампу. Свой первый зарубежный визит он совершил не в демократические страны, как это было принято у предыдущих президентов США; он выбрал Ближний Восток, где у власти находятся монархи-диктаторы. И это было и при первом, и при втором сроке, так что это устойчивая симпатия.
Трамп и Путин - едва ли не единственные мировые лидеры, посетившие северокорейского диктатора Ким Чен Ына. И Путин, и Трамп презирают Европейский союз, по-видимому, считая его слабым, отчасти потому, что лидеры там постоянно меняются. Мы считаем ротацию своей гордостью, они считают ее отсутствием истинного, вечного правителя.
Трамп отрицает результаты выборов, то есть он не признает один из столпов демократии - подсчет голосов, он пытается ограничить и запретить въезд в Америку, он разлучает семьи своей иммиграционной политикой. Он реабилитировал нападавших на Капитолий, врагов конституционного строя, как бы признав, что сам был их зачинщиком.
Однако Трампу приходится иметь дело со свободными СМИ и судами, которые Путину удалось полностью подавить в своей собственной стране. В России даже самый скромный плакат в поддержку мира или пост в социальных сетях может привести к тюремному заключению. Макиавелли хотел бы таких наказаний, и я думаю, что именно из-за СМИ и судов Трамп считает Путина своим другом, достойным подражания.
Макиавелли писал, что люди неблагодарны, робки, жадны, лицемерны. Поэтому, если вы будете им полезны, они будут на вашей стороне, если нет, они отвернутся от вас. Человек жаждет не истины, а иллюзий, он по своей природе эгоистичен, лжив и слаб, и правителю нет нужды притворяться моралистом, чтобы держать народ под властью.
Путин представляет Россию как отдельную великую цивилизацию в мировой истории, и это нравится народу. Трамп тоже создает иллюзии, ведь что еще означает лозунг «Сделаем Америку снова великой»? Большинство людей не хотят знать правду, потому что это требует умственной силы; Макиавелли учил, что жить в заблуждении легче.
Но как управлять народом, если он столь непредсказуем и жесток? Что выгоднее для правителя: быть любимым или внушать страх? Макиавелли предполагает, что нужно выбирать и то, и другое одновременно. Так было бы в идеале, и Путину это в определенной степени удалось, а вот Трамп здесь сильно отстает от своего коллеги.
Но если вам все же приходится выбирать только одно из двух, то, конечно, следует выбрать страх; так учит Макиавелли. Поскольку любовь к вам не вечна, люди любят вас до тех пор, пока это приносит им пользу. Но страх остается. Страх - эффективный инструмент управления, позволяющий достигать целей, которые в противном случае были бы невозможны.
Если вы причините людям небольшой вред, они отомстят; если вы их уничтожите, возмездия не будет. Трампу не удалось напугать американцев, у многих людей там демократия в крови. Однако в России люди из страха держат рты закрытыми; мы не знаем, насколько достоверны различные опросы.
Мы знаем, что Америка в военном отношении сильнее России, но Макиавелли учит, что важна не ударная мощь армии и не экономический уровень страны, а характер правителя. Путин, несомненно, более воинственен и не склонен к риску, и может блефовать, становясь непобедимым. Миром правит не сильнейший, а тот, кто убедителен и производит впечатление.
Как много ошибок допустили оба эти человека в своих речах, противореча элементарным историческим фактам! Кроме того, имеются пробелы в знаниях по географии. Путин рассказывал русскую сказку о Второй мировой войне, отрицал нападение на Польшу вместе с гитлеровской Германией, превозносил Сталина до небес как гениального полководца и превратил 27 млн жертв войны в великое достижение, прославляющее Россию.
Он пытался фальсифицировать украинскую историю, он не признает существование украинцев как нации. Все это ложь, которая нравится значительной части его народа.
Трамп считает, что Наполеон напал на Россию во время Второй мировой войны, он заявил, что штат Колорадо граничит с Мексикой, он высказал идею о том, что Соединенные Штаты выиграли все войны в истории, он верит в теории заговора и даже в то, что Барак Обама не родился на территории США. Некоторым американцам это тоже нравится, но это не совсем говорит о высоком интеллекте.
Макиавелли приводит в пример философа Сократа, которого толпа приговорила к смерти, при этом простодушные и необразованные люди, жаждущие власти, избирались на должность правителя.
Макиавелли пишет, что мудрость сопровождается качествами, которые мешают человеку одержать победу в борьбе за власть. Интеллектуал склонен сомневаться, но политика требует беспощадной и бессердечной решимости, прямых решений. Претензии Трампа на Канаду и Гренландию попадают в эту категорию, а Путин ведет войну за войной, будучи человеком действий, а не слов.
Именно это делает Путина более подходящим правителем для Макиавелли, поскольку показная роскошь - качество, которое Макиавелли презирал. «Молчи и побеждай!» - так он проповедовал. Истинная сила создается не простодушными призывами, а паузами в разговоре, стратегическим молчанием. Каждое лишнее слово делает тебя слабым, а сколько их у Трампа! Путин отвечает стратегическим молчанием, о его настоящих планах можно только догадываться.
Так что Путин - больший макиавеллист, чем Трамп.