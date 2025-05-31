Ученые: сколько мяса в неделю было бы достаточно и разумно, а сколько едите вы?

Можно ли есть мясо так, чтобы это было полезно для здоровья и не вредило планете? Датские экологи считают, что можно. Если относиться к этому умеренно и осознанно. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Food, показывает, сколько мяса в неделю можно есть без вреда для себя и окружающей среды.