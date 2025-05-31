Skip to footer
Сб, 31.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Ученые: сколько мяса в неделю было бы достаточно и разумно, а сколько едите вы?

Перевод: Вера Копти
Мужчина ест мясо. Иллюстративное фото

Можно ли есть мясо так, чтобы это было полезно для здоровья и не вредило планете? Датские экологи считают, что можно. Если относиться к этому умеренно и осознанно. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Food, показывает, сколько мяса в неделю можно есть без вреда для себя и окружающей среды.

Краткий ответ - 255 граммов мяса в неделю. Но речь идет только о курятине и свинине. По мнению ученых, употребление говядины в заметных количествах уже выходит за пределы экологической устойчивости планеты.

«Наши расчеты показывают, что даже умеренное количество красного мяса не согласуется с возможностями Земли по восстановлению ресурсов», - объяснила ведущий автор исследования, доктор наук DTU Sustain Каролине Х. Гебара. Она добавила, что существуют и другие виды питания, включая мясные, которые могут быть как полезны для здоровья, так и экологически безопасны.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх