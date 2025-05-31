На западе Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом, двое погибли

Легкомоторный самолет рухнул в субботу, 31 мая, на жилой дом на западе Германии. Два человека погибли, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя полиции.

Самолет просил экстренную посадку

Трагедия произошла вскоре после полудня в городке Коршенброх к западу от Дюссельдорфа. По словам правоохранителей, одна из погибших - летчица, управлявшая самолетом. Судя по опубликованным кадрам, воздушное судно упало на частный жилом дом, там начался пожар.

По данным газеты Bild, незадолго до падения пилот предупредила диспетчеров о неполадках с двигателем и запросила аварийную посадку на ближайшем аэродроме.

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