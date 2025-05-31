Рейнсалу переизбран председателем «Отечества»

На съезде партии «Отечество» Урмас Рейнсалу был переизбран ее председателем. В выборах приняли участие 1049 членов партии, из них 1046 отдали свой голос. Кандидат в председатели Урмас Рейнсалу получил 931 голос.
В правление партии были избраны Айвар Кокк, Рийна Солман, Хелир-Вальдор Сеэдер, Андрес Луус, Юри Ратас, Тармо Круузимяэ, Каспар Кокк, Яанус Карилайд, Прийт Сибуль, Трийн Варек, Карл Сандер Касе, Март Маастик, Марья-Лийза Вайзер, Прийт Хумал, Хейки Хепнер, Андрес Метсоя, Леа Данилсон-Ярг, Джерри Коннов, Кристьян Ярван и Тынис Лукас. Порог для попадания в правление составил 138 голосов.
В партийный суд чести были избраны Мари-Анн Келам, Аво Юпрус, Неэме Вяли, Пилле Лилль, Эрик Сандла, Матис Педак, Калле Либерт, Катрин Хеле Андерсон и Меэлис Лийвлайд.
В состав ревизионной комиссии избарны Ян Трей, Яанус Оянгу, Мерике Вярик, Тармо Пийрманн и Марью Аолайд.
Съезд также 905 голосами одобрил утверждение Лагле Парек почетным председателем партии.