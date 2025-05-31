В Сумской области эвакуировали еще 11 сел на фоне наступления РФ

Власти Сумской области Украины объявили об обязательной эвакуации еще 11 населенных пунктов из-за постоянных обстрелов и на фоне наступления российской армии. Такое сообщение опубликовал в субботу, 31 мая, глава Областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

Села эвакуируют из-за обстрелов

По его словам, решение принято «с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов». Эвакуация объявлена в селах Горобовка, Штановка, Вороновка, Янченки, Цымбаловка, Шкуратовка, Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское и Капитановка. Они находятся к северо-западу от города Сумы близ города Белополье, примерно в 10-15 км от границы РФ.

Линия фронта сейчас проходит в другом месте: к 30 км к северу от областного центра. По словам Григорова, общее число населенных пунктов Сумской области, где объявили эвакуацию, достигло 213. Ранее чиновник сообщал, что из приграничных районов региона эвакуировали более 60% жителей.

Наступление РФ в Сумской области

Еще 2 мая Минобороны РФ сообщило о наступлении в Сумской области, назвав это «созданием полосы безопасности» после вытеснения сил ВСУ из соседней Курской области РФ. Создание 10-километровой буферной зоны, о необходимости которой говорит Москва, фактически означало бы оккупацию новых украинских земель.

Судя по картам украинского проекта DeepState за 31 мая, под российским контролем находятся приграничные украинские села Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка, Локня, Беловоды. Идут бои за Водолаги, Володимировку, Костянтиновку.