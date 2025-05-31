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Британская разведка предупреждает: центры приема мигрантов на Балканах могут стать гнездами российской шпионской сети

Перевод: Павел Соболев
Кир Стармер.

Премьер-министр Великобритании от Лейбористской партии Кир Стармер намерен отложить реализацию планов по созданию центров для высылаемых мигрантов на Западных Балканах после того, как служба внешней разведки страны МИ-6 предупредила, что британская инфраструктура там может попасть под контроль российских шпионов.

По данным The Times, рекомендации МИ-6 по безопасности предполагают, что Западные Балканы небезопасны для использования в схеме депортации мигрантов из-за их близости к России. Под покровом секретности правительство предупредили, что создание там центров для мигрантов по сути будет означать помещение чувствительной национальной инфраструктуры в «российскую сферу влияния», где она может стать мишенью для шпионов, работающих на Кремль.

Разведка также предупреждает, что режим Владимира Путина может пытаться эксплуатировать мигрантов, отправляемых из Великобритании в центры на Западных Балканах для ожидания депортации.

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