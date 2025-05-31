Британская разведка предупреждает: центры приема мигрантов на Балканах могут стать гнездами российской шпионской сети

По данным The Times, рекомендации МИ-6 по безопасности предполагают, что Западные Балканы небезопасны для использования в схеме депортации мигрантов из-за их близости к России. Под покровом секретности правительство предупредили, что создание там центров для мигрантов по сути будет означать помещение чувствительной национальной инфраструктуры в «российскую сферу влияния», где она может стать мишенью для шпионов, работающих на Кремль.