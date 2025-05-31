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Переизбранный на пост главы «Отечества» Рейнсалу: это аванс, который ко многому обязывает

Перевод: Павел Соболев
Урмас Рейнсалу переизбран главой «Отечества».

Урмас Рейнсалу, который продолжит оставаться председателем партии «Отечества», не имел конкурентов на внутренних выборах в партии, что, по его мнению, является авансом и обязывает его сначала привести «Отечество» к достойному результату на осенних местных выборах, а затем с той же командой выйти на парламентские выборы 2027 года.

Переизбранный сегодня главой «Отечества» Рейнсалу подчеркнул, что послание его партии эстонскому обществу заключается в следующем: Эстонии нужны перемены. «Политика, проводимая правительством, не отвечает потребностям и ожиданиям эстонского общества», - сказал он.

По словам председателя «Отечества», каждый может выразить свое желание перемен демократическим путем, то есть через выборы. «Следующим этапом в начале этих изменений станут местные выборы», - добавил он.

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