Переизбранный на пост главы «Отечества» Рейнсалу: это аванс, который ко многому обязывает

Урмас Рейнсалу, который продолжит оставаться председателем партии «Отечества», не имел конкурентов на внутренних выборах в партии, что, по его мнению, является авансом и обязывает его сначала привести «Отечество» к достойному результату на осенних местных выборах, а затем с той же командой выйти на парламентские выборы 2027 года.