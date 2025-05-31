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Полиция просит помощи в поисках 55-летнего Рене

Пропавший Рене.

Полиция просит о помощи в поисках 55-летнего Рене, который пропал в районе электростанции Раэкюла в Пярну в субботу днем.

Рене пропал во время прогулки в лесу недалеко от электростанции Раэкюла. Об исчезновении мужчины сообщили в полицию около 16:30, однако он пропал еще около 13:30, и до сих пор сотрудники дома престарелых, постояльцем которого мужчина является, искали его самостоятельно. К сожалению, Рене пока не найден.

Мужчина дезориентирован и нуждается в посторонней помощи, чтобы найти дорогу домой. У него нет с собой мобильного телефона, и с ним невозможно связаться.

Полиция начала поиски в этом районе, патрули в настоящее время проверяют прилегающую территорию.

Рост Рене - 168 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы. Когда он исчез, на нем была белая толстовка с оранжевыми надписями и темно-синие спортивные штаны. Отличительной чертой этого мужчины является то, что он постоянно держит рот открытым.

Полиция просит всех, кто видел Рене, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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