Получившего травму Йоонаса Тамма в сборной Эстонии заменит Брент Леписту

Эстонский футбольный союз сообщил в субботу, 31 мая, о том, что в составе мужской сборной Эстонии перед июньскими отборочными матчами чемпионата мира произошли изменения. Вместо травмированного Йоонаса Тамма из болгарского «Ботева» к команде присоединится Брент Леписту из таллиннской «Левадии».
В активе Леписту 13 игр за сборную, в последний раз он представлял национальную команду в матче против Гибралтара в 2019 году, когда Эстония выиграла со счетом 1:0.
Эстония примет Израиль на стадионе A. Le Coq Arena 6 июня в 21:45, а Норвегию - 9 июня, тоже в 21:45. Это будут очередные матчи отбора к чемпионату мира.
После замены Йоонаса Тамма на Брента Леписту состав сборной Эстонии на эти матчи выглядит так: вратари - Карл Якоб Хейн, Матвей Игонен, Карл Андре Валльнер, защитники - Максим Паскочий, Мяртен Кууск, Расмус Пеэтсон, Брент Леписту, Микаэль Шеннинг-Ларсен, Кристо Хуссар, Йоозеп Салисте, Эрко Йонне Тыугъяс, полузащитники - Маттиас Кяйт, Власий Синявский, Мартин Миллер, Маркус Поом, Михкель Айнсалу, Рокко Роберт Шейн, Маркус Соометс, Кевор Палуметс, Йоан Яковлев, Патрик Кристал и Дмитрий Епихин, и нападающие - Хенри Аньер, Рауно Саппинен, Алекс Маттиас Тамм и Роби Саарма.