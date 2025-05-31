Получившего травму Йоонаса Тамма в сборной Эстонии заменит Брент Леписту

В активе Леписту 13 игр за сборную, в последний раз он представлял национальную команду в матче против Гибралтара в 2019 году, когда Эстония выиграла со счетом 1:0.

Эстония примет Израиль на стадионе A. Le Coq Arena 6 июня в 21:45, а Норвегию - 9 июня, тоже в 21:45. Это будут очередные матчи отбора к чемпионату мира.