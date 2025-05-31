«Это не собрание побежденных». Как в Европе прошла конференция правых политиков

Эти события проходят в решающий момент - накануне второго тура президентских выборов в Польше, который состоится в воскресенье 1 июня. За пост президента будут бороться поддерживаемым CPAC националист Кароль Навроцкий и либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Представители CPAC называют второй тур выборов в Польше «битвой за западную цивилизацию».

CPAC традиционно является площадкой для встречи консервативных активистов в США, но её влияние значительно возросло после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

«Это не собрание побежденных, а тех, кто выстоял», - заявил на открытой сессии конференции в Будепеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Назвав президента Трампа «сывороткой правды», Орбан рассказал о своем видении новой Европы — эпохи, которую он называет «Эпохой патриотов», основанной на нации, традиционной семье и его интерпретации христианства.

Алиса Вайдель из крайне правой партии Германии «Альтернативы для Германии» (AfD) была одной из докладчиков на конференции. Фото: EPA-EFE/Shutterstock

Под бурные аплодисменты Орбан и другие выступающие на конференции высмеивали экологическую инициативу «Зеленый пакт для Европы» жаловались на массовую иммиграцию и «гендерное и прогрессивное безумие».

«Европейцы не чувствуют себя в безопасности в своих собственных городах, домах и странах. Они чужие в своих собственных домах. Это не интеграция, а замена населения», - сказал Орбан.

Эту тему поддержали Алис Вайдель из крайне правой партии Германии «Альтернативы для Германии» (AfD) и Герт Вилдерс из Партии свободы Нидерландов.