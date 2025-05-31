В воскресенье по всей Эстонии будут подняты государственные флаги

В День защиты детей, 1 июня, все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые организации поднимают эстонский флаг. Все остальные также могут поднять флаги в честь детей. Флаги поднимаются не позднее 8 утра и спускаются в 10 вечера.
Праздник привлекает внимание к самым юным членам нашего общества - детям! День защиты детей напоминает нам, что каждый ребенок заслуживает любви, внимания и поддержки - не только 1 июня, но и каждый день.
В День защиты детей по всей Эстонии проводится ряд мероприятий и занятий, ориентированных на детей. Поднимать в этот день эстонский флаг стало традицией.
Празднование Дня защиты детей началось в 1925 году на Всемирной конференции, состоявшейся в Женеве. 12 ноября 2020 года Рийгикогу дополнил список дней с поднятием флага, добавив в него День защиты детей - 1 июня.