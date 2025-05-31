В воскресенье по всей Эстонии будут подняты государственные флаги

Праздник привлекает внимание к самым юным членам нашего общества - детям! День защиты детей напоминает нам, что каждый ребенок заслуживает любви, внимания и поддержки - не только 1 июня, но и каждый день.

В День защиты детей по всей Эстонии проводится ряд мероприятий и занятий, ориентированных на детей. Поднимать в этот день эстонский флаг стало традицией.