ХАМАС согласился на предложение США освободить 10 живых заложников, но выдвинул свои условия

Такое условие содержалось в предложении посланника президента США Стива Уиткоффа. Израиль уже согласился на него, в Белом доме сообщали об этом в пятницу и повторили в субботу.

Сам Израиль публично это не подтверждал; израильский «12 канал» узнал, однако, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал о принятии плана Уиткоффа родственникам заложников. После этого сообщения канцелярия премьера обвинила журналистов телеканала в том, что они пронесли на встречу записывающее устройство, но не стала отрицать точность цитаты Нетаньяху.

Однако ХАМАС выдвинул и собственные, давно знакомые условия: постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из Газы и гарантии непрерывного потока гуманитарной помощи. Ничего из этого Уиткофф не предлагал.

Таким образом, ответ ХАМАС нельзя расценивать ни как четкий отказ от предложения Уиткоффа, ни как однозначное его принятие, отмечает корреспондентка Би-би-си Барбара Плетт Ашер.

Ни Израиль, ни США пока не ответили на заявление ХАМАС.