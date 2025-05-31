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ФОТО У здания гимназии в центре эстонского города состоялся Ночной певческий праздник

Перевод: Павел Соболев

В пятницу вечером у Вильяндиской гимназии в 13-й раз прошел Ночной певческий праздник. В этом году девизом ночного песенного фестиваля было «Помоги скоротать ночь». Сотни людей собрались за зданием школы, наполняя пространство песнями.

Солисты, хор, вокальный ансамбль и другие коллективы Вильяндиской гимназии выступили на ночном песенном вечере «Помоги скоротать ночь», организованном Вильяндиской гимназией и Вильяндиской академией культуры Тартуского университета. По сравнению с предыдущими ночными песенными фестивалями нынешний фестиваль выделился совместным шествием к месту проведения вечеринки.

В этом году праздник был организован Вильяндиской гимназией совместно с Академией культуры. «Сотрудничество родилось по инициативе двух студенток Академии культуры, Кертту Роос и Лауры Лаанесаар, которые специализируются на культурном менеджменте, - рассказала Теэле Пайо, преподаватель музыки в гимназии. - Они обратились к нам с желанием осуществить свою мечту - организовать ночной песенный фестиваль. Они были рады присоединиться к нашей давней традиции и стать частью команды организаторов».

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