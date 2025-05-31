ФОТО У здания гимназии в центре эстонского города состоялся Ночной певческий праздник

В пятницу вечером у Вильяндиской гимназии в 13-й раз прошел Ночной певческий праздник. В этом году девизом ночного песенного фестиваля было «Помоги скоротать ночь». Сотни людей собрались за зданием школы, наполняя пространство песнями.
Солисты, хор, вокальный ансамбль и другие коллективы Вильяндиской гимназии выступили на ночном песенном вечере «Помоги скоротать ночь», организованном Вильяндиской гимназией и Вильяндиской академией культуры Тартуского университета. По сравнению с предыдущими ночными песенными фестивалями нынешний фестиваль выделился совместным шествием к месту проведения вечеринки.