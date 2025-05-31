ФОТО У здания гимназии в центре эстонского города состоялся Ночной певческий праздник

Солисты, хор, вокальный ансамбль и другие коллективы Вильяндиской гимназии выступили на ночном песенном вечере «Помоги скоротать ночь», организованном Вильяндиской гимназией и Вильяндиской академией культуры Тартуского университета. По сравнению с предыдущими ночными песенными фестивалями нынешний фестиваль выделился совместным шествием к месту проведения вечеринки.

В этом году праздник был организован Вильяндиской гимназией совместно с Академией культуры. «Сотрудничество родилось по инициативе двух студенток Академии культуры, Кертту Роос и Лауры Лаанесаар, которые специализируются на культурном менеджменте, - рассказала Теэле Пайо, преподаватель музыки в гимназии. - Они обратились к нам с желанием осуществить свою мечту - организовать ночной песенный фестиваль. Они были рады присоединиться к нашей давней традиции и стать частью команды организаторов».