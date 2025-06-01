В России мост рухнул на пассажирский поезд: есть погибшие и пострадавшие

В Брянской области в результате обрушения моста с находившимися на нем автомобилями поздно вечером в субботу, 31 мая, сошел с рельсов пассажирский поезд, который следовал по маршруту Климово - Москва, пишет DW.
В результате аварии погибли семь человек, пострадали 69 человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок - в тяжелом состоянии», - написал он.
Отмечается, что с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом в 22.44 по местному времени на однопутном перегоне Пильшино-Выгоничи.
По данным Telegram-каналов, среди погибших машинист, помощник машиниста и два пассажира. В управлении Московской железной дороги (МЖД) причиной происшествия называют «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».
«31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климово - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД. Последствия аварии ликвидируют около 180 сотрудников МЧС и 60 единиц техники.
Российские каналы пишут о подрыве
По данным Telegram-канала Baza, причиной обрушения моста стал подрыв опоры. Как утверждает Shot, мост был подорван в двух местах: неизвестные заложили четыре взрывных устройства - два на опоре моста и два на шпалах. Официально эта информация не подтверждена.
«Обрушение моста в Брянской области произошло буквально за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда. Первый вагон буквально сплющило», - пишет Shot. По его данным, локомотив протаранил уже рухнувшую конструкцию моста, состоявшую из двухполосной автомобильной дороги.