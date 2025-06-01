Исторический момент ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов

Главный и заключительный матч еврокубкового сезона состоялся на «Арене Мюнхен» - впервые с 2012 года. Это был 70-й розыгрыш главного клубного турнира УЕФА и 33-й с момента его превращения в Лигу чемпионов, пишет DW.

Счет в финале открыл на 12-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими, который ранее выступал в составе «Интера». Два следующих мяча в ворота миланцев провел 19-летний француз Дезире Дуэ - на 20-й и 63-й минутах. Еще два гола в матче забили грузинский легионер ПСЖ Хвича Кварацхелия на 73-й минуте и еще один 19-летний футболист парижан - Сенни Меюлю - на 86-й.

Два сезона назад «Интер» также играл в финале Лиги чемпионов, и тоже уступил в нем - в тот раз клубу «Манчестер сити» со счетом 0:1. Победу в самом престижном клубном турнире Европы миланский клуб праздновал в 2010 году.

ПСЖ стал обладателем Лиги чемпионов впервые в своей истории.

В Париже случились беспорядки

В столице Франции развернуты «огромные» силы безопасности, мобилизованы 5400 сотрудников полиции и жандармов, сообщает BFMTV. Стражи порядка производят аресты, в основном, за применение болельщиками зажигательных веществ. Кроме того, по данным полиции, несколько человек ворвались в обувной магазин на Елисейских полях и разграбили его. В результате этого инцидента арестовано 30 человек.