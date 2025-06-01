Исторический момент ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов

Победителем Лиги чемпионов-2024/25 стал французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). В субботу, 31 мая, он разгромил миланский клуб «Интер» со счетом 5:0.
Главный и заключительный матч еврокубкового сезона состоялся на «Арене Мюнхен» - впервые с 2012 года. Это был 70-й розыгрыш главного клубного турнира УЕФА и 33-й с момента его превращения в Лигу чемпионов, пишет DW.
Счет в финале открыл на 12-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими, который ранее выступал в составе «Интера». Два следующих мяча в ворота миланцев провел 19-летний француз Дезире Дуэ - на 20-й и 63-й минутах. Еще два гола в матче забили грузинский легионер ПСЖ Хвича Кварацхелия на 73-й минуте и еще один 19-летний футболист парижан - Сенни Меюлю - на 86-й.
Два сезона назад «Интер» также играл в финале Лиги чемпионов, и тоже уступил в нем - в тот раз клубу «Манчестер сити» со счетом 0:1. Победу в самом престижном клубном турнире Европы миланский клуб праздновал в 2010 году.
ПСЖ стал обладателем Лиги чемпионов впервые в своей истории.
В Париже случились беспорядки
В столице Франции развернуты «огромные» силы безопасности, мобилизованы 5400 сотрудников полиции и жандармов, сообщает BFMTV. Стражи порядка производят аресты, в основном, за применение болельщиками зажигательных веществ. Кроме того, по данным полиции, несколько человек ворвались в обувной магазин на Елисейских полях и разграбили его. В результате этого инцидента арестовано 30 человек.
Victoire du PSG en Ligue des champions: 131 interpellations dans des débordements à Paris pic.twitter.com/RnVVBBnyiT— BFMTV (@BFMTV) May 31, 2025
Всего в ходе празднования полиция Парижа по состоянию на 3.00 ночи на воскресенье, 1 июня, задержала 294 человека.
В Гренобле автомобиль врезался в толпу, есть раненые
Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в центре города Гренобль во время празднования победы ПСЖ. По данным местной префектуры, ранены четыре человека из одной семьи, состояние двоих характеризуется как тяжелое. По данным издания Le Dauphiné, их сбил водитель, ехавший на большой скорости по трамвайным путям и «попытавшийся развернуться, используя ручной тормоз».
«Транспортное средство, по всей видимости, потеряло управление, в результате чего произошел наезд на четырех человек, двое из которых получили серьезные травмы», - подтвердили в префектуре агентству AFP, добавив, что водитель сдался полиции и находится под стражей. Источник, знакомый с материалами дела, подтвердил, что случившееся не было преднамеренным действием.