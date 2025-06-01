Пьяный водитель устроил ДТП: машина перевернулась, пострадал подросток

Вчера, 31 мая в 2:26 в волости Пыхья-Сакала на 12-м километре дороги Вильянди-Сууре-Яани произошло ДТП: 19-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения потерял управление машиной Saab 9-3 и съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся.

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии всего произошло шесть ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человек. Самый младший из пострадавших попал в ДТП в Кохтла-Ярве: вечером два мальчика без шлемов ехали на одном самокате и упали. В итоге шестилетний пассажир самоката был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.