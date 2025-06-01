Фирма состоятельного эстонского бизнесмена получила 140 миллионов евро

В пятницу завершилось размещение облигаций компании Iute Group: планировалось привлечь до 175 миллионов евро, что стало бы крупнейшим выпуском облигаций в истории компании. Подобные размещения проводились и ранее, но тогда суммы были меньшими. Теперь итоги подведены, и компания сообщила, что ей удалось собрать у инвесторов 140 миллионов евро.