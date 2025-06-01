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Фирма состоятельного эстонского бизнесмена получила 140 миллионов евро

Тармо Сильд.

Основанная эстонскими бизнесменами Тармо Сильдом и Алларом Нийнепуу компания по выдаче кредитов Iute Group в рамках нового размещения облигаций собрала от инвесторов 140 миллионов евро.

В пятницу завершилось размещение облигаций компании Iute Group: планировалось привлечь до 175 миллионов евро, что стало бы крупнейшим выпуском облигаций в истории компании. Подобные размещения проводились и ранее, но тогда суммы были меньшими. Теперь итоги подведены, и компания сообщила, что ей удалось собрать у инвесторов 140 миллионов евро.

Согласно заявлению компании, выпущенные облигации являются обеспеченными приоритетными облигациями с фиксированной годовой процентной ставкой 12 процентов, а срок погашения установлен на конец 2030 года.

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