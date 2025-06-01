Польша двух президентов? Самые сложные выборы Европы

С одной стороны, есть фактор ультраправых кандидатов. Накануне дня тишины Гжегож Браун, который использовал в кампании антиукраинские, антисемитские и антиевропейские лозунги, заявил, что его избиратели не нуждаются ни в каких подсказках, но сам он собирается проголосовать за Кароля Навроцкого. Славомир Менцен, который вскоре после первого тура провел полуторачасовые прямые эфиры с обоими финалистами выборов на своем ютуб-канале, призвал своих сторонников голосовать «по совести», добавив, что не видит ни одной причины для поддержки Рафала Тшасковского. Впрочем, как на самом деле поступят избиратели ультралиберала-евроскептика Менцена, - вопрос открытый.

С другой стороны - социологи говорят, что избиратели, которые по тем или иным причинам не принимали участие в первом туре выборов, скорее относятся к потенциальным избирателям Рафала Тшасковского. Согласно разным подсчетам, 18 мая на участки не пришли от полутора до трех миллионов избирателей, которые на парламентских выборах осенью 2023 года проголосовали за партии правящей коалиции и вынесли из власти «Право и справедливость».

Рафал Тшасковский позиционирует себя как человека, свято верящего в идеалы сильного национального государства. Фото: Anadolu via Getty Images

Из этого наблюдатели делают вывод о том, что если явка во втором туре выборов будет выше, чем в первом, то это будет означать повышение вероятности победы Тшасковского.