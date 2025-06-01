День химика 2025: как прошел легендарный праздник науки и семьи в Кохтла-Ярве?

Программа экскурсий включала посещение ключевых объектов предприятия, таких как заводы Petroter и Kiviter, с рассказами о процессах переработки сланца и производства химической продукции. VKG, как крупнейший производитель сланцевого масла в Балтии, уделяет внимание экологичности. На экскурсиях подчеркивалось, что компания перерабатывает 100% отходов и инвестировала 56 миллионов евро в улучшение качества воздуха.

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Вечерний концерт

Вечерняя программа началась с торжественного награждения лучших работников VKG. «Это торжественный момент. Коллеги выбирают лучших, и мы чествуем их на сцене. Иногда они говорят: “Ой, я не приду, ну что вы?” Но потом признаются, что это особое чувство», - рассказала Ирина о церемонии. В этом году все 15 награждаемых вышли на сцену, что стало трогательным моментом для всех присутствующих.

Кульминацией вечера стал концерт, который, по словам фотографа Анны, работающей на празднике пятый год, всегда «абсолютно потрясающий». «В прошлом году молодежь под Анне Вески прыгала так, что сама Анне потом спросила: вы их специально привезли?» - смеется фотограф.

В этом году зрителей ждал оркестр Тартуского университета Popsik с солистами Таней Михайловой, Артемом Савицким, Койтом Тооме и Герли Падар, а также группа Terminator. Каверы популярных хитов, которые все знают наизусть, звучали на протяжение дневной программы, и выступления местных детских коллективов создали атмосферу всеобщего единения.