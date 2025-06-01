День химика 2025: как прошел легендарный праздник науки и семьи в Кохтла-Ярве?

В субботу, 31 мая 2025 года, Кохтла-Ярве превратился в эпицентр веселья и единения: здесь прошел традиционный День химика, организованный концерном Viru Keemia Grupp (VKG) при поддержке города и компании VNK. Праздник, собравший несколько тысяч человек, стал настоящим подарком для жителей Ида-Вирумаа, объединив науку, спорт, культуру и семейные традиции.
«Традиция отмечать День химика живет очень давно, ещё с 90-х годов, но с 2000-х он стал ежегодным», - поделилась Ирина Боенко, руководитель по коммуникациям концерна VKG. По ее словам, формат праздника эволюционировал: от корпоративных мероприятий на территории предприятия до народного фестиваля, открытого для всех. «Мы тесно связаны с Кохтла-Ярве. Это наше спасибо городу, семьям работников и всем жителям», - отметила Ирина. Праздник стал символом благодарности и сотрудничества с местным сообществом.
Полную галерею с мероприятия смотрите здесь.
День химика открывает летний сезон в регионе, а его «брат» - День шахтера, организуемый совместно с Eesti Energia, - закрывает сезон 31 августа. В этом году оба праздника, как отметила Ирина, удачно совпали по датам: 31 мая и 31 августа, что добавило символизма.
Одной из главных особенностей праздника стало большое количество развлечений для детей всех возрастов, что привлекло сотни семей. «У нас большая детская зона, мы уделяем особое внимание детям, чтобы им было комфортно», - рассказала Ирина Боенко. В этом году звездой детской программы стала известный эстонский иллюстратор Туулики Кивесту, чьи работы украшают современные эстонские книги. Ее мастер-классы по иллюстрации вызвали настоящий ажиотаж среди юных посетителей.
Маша, жительница Кохтла-Ярве, приходит на праздник каждый год с детьми. «Сама с химией никак не связана, но тут всегда очень весело, отлично организовано, много мероприятий для детей, и спортивных тоже», - рассказала она Rus.Postimees.
Также VKG ежегодно устраивает научные шоу, чтобы привить детям интерес к химии и физике. «Мы показываем, что можно делать благодаря химии и физике», - пояснила Ирина Боенко. В этом году шоу включали увлекательные эксперименты, демонстрирующие чудеса науки, которые завораживали не только детей, но и взрослых.
Кроме того, программа включала мастер-классы по изготовлению деревянных изделий и витражей, батуты и рисование на лицах. В детской зоне работали аниматоры, а для самых маленьких были организованы игровые площадки и творческие мастерские.
Спортивная часть программы вызвала не меньший энтузиазм. Местные футбольные клубы, как отметила Ирина, приходят, чтобы привлечь внимание к спорту. Футбольные матчи и перетягивание каната собрали огромное количество участников и зрителей. Особенно жаркие эмоции, по словам организаторов, развернулись на футбольном поле, где команды от предприятий и учреждений боролись за победу.
Перетягивание каната стало настоящим шоу: целые группы от разных организаций с азартом тянули канат под громкие аплодисменты толпы. «Это всегда так смешно! Дети тоже участвовали, для них были отдельные соревнования», - поделилась эмоциями Мария.
Одним из самых ожидаемых событий стали экскурсии по производственным объектам VKG. Алексей, гость из Нарвы, приехал специально ради этого. «Хотел посмотреть, как вся система работает изнутри. Это уникальный шанс», - сказал он. По его словам, экскурсия была увлекательной, хотя и не все показали. «Но все, наверное, и нельзя», - смеется он.
Программа экскурсий включала посещение ключевых объектов предприятия, таких как заводы Petroter и Kiviter, с рассказами о процессах переработки сланца и производства химической продукции. VKG, как крупнейший производитель сланцевого масла в Балтии, уделяет внимание экологичности. На экскурсиях подчеркивалось, что компания перерабатывает 100% отходов и инвестировала 56 миллионов евро в улучшение качества воздуха.
Вечерний концерт
Вечерняя программа началась с торжественного награждения лучших работников VKG. «Это торжественный момент. Коллеги выбирают лучших, и мы чествуем их на сцене. Иногда они говорят: “Ой, я не приду, ну что вы?” Но потом признаются, что это особое чувство», - рассказала Ирина о церемонии. В этом году все 15 награждаемых вышли на сцену, что стало трогательным моментом для всех присутствующих.
Кульминацией вечера стал концерт, который, по словам фотографа Анны, работающей на празднике пятый год, всегда «абсолютно потрясающий». «В прошлом году молодежь под Анне Вески прыгала так, что сама Анне потом спросила: вы их специально привезли?» - смеется фотограф.
В этом году зрителей ждал оркестр Тартуского университета Popsik с солистами Таней Михайловой, Артемом Савицким, Койтом Тооме и Герли Падар, а также группа Terminator. Каверы популярных хитов, которые все знают наизусть, звучали на протяжение дневной программы, и выступления местных детских коллективов создали атмосферу всеобщего единения.
Организация праздника, по общему мнению, была безупречной. Все продумано до мелочей, начиная от количества мусорных баков и заканчивая биотуалетами. Ирина Боенко сравнила подготовку с собиранием пазла. «Все должно в итоге совпасть, это творческая командная работа, но мы делаем это с энтузиазмом», - подчеркнула она. Погода, как главная сложность в Эстонии, в этот раз не подвела: к середине дня небо прояснилось, и ветер не помешал веселью.
Жители ценят масштаб мероприятия. «Отзывы обычно очень позитивные, люди рады, потому что таких фестивалей не так много», - рассказала Ирина. Фотограф Анна добавила, что на Дне химика всегда отличная «движуха». «Очень крутая организация, и с погодой им почти каждый год удивительно везет», - сказала она. Праздник привлек жителей всего региона Ида-Вирумаа, что подтверждает его статус одного из крупнейших событий региона.
Спортивные мероприятия оказались очень веселыми!
Ilja Smirnov
День химика 2025 года стал не просто корпоративным событием, а настоящим городским фестивалем, который объединил науку, спорт, творчество и музыку. «Это наша благодарность городу», - подчеркнула Ирина Боенко. Для жителей Кохтла-Ярве, живущих рядом с промышленным гигантом, этот праздник - возможность почувствовать себя частью большой семьи, где каждый найдет что-то свое: от научных открытий до танцев под любимую музыку.