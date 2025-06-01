«Не разделяем ценности»: как живут «беженцы» из Германии в России

Тайга, политическое убежище и деревня для эмигрантов: как сегодня устроена жизнь немцев, уехавших из Германии в Россию, и почему они на самом деле пошли на этот шаг? Об этом пишет Deutsche Welle.
В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». В соответствии с ним в Россию могут переехать иностранцы, которые не принимают политику своих государств, навязывающую «деструктивные неолиберальные идеологические установки».
24 марта 2025 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что «разделяющим духовно-нравственные ценности» страны иностранцам было выдано более 800 разрешений на временное проживание (РВП) в РФ.
«Мы не разделяем их ценности и переехали в РФ»
«У нас двое детей - двое мальчиков, четыре и два с половиной года. Именно из-за детей мы переехали в Россию. Все знают, что современная Европа, Германия впереди планеты всей, пропагандирует нетрадиционные ценности. Но мы их не разделяем. И не хотим, чтобы эти так называемые »ценности« навязывались нашим детям», - так звучало обращение к Владимиру Путину гражданина ФРГ Максима Житникова. 15 апреля 2025 года он на русском и немецком языках попросил президента России предоставить ему российское гражданство. Эту историю растиражировали российские СМИ.
Позднее журналист Илья Шепелин узнал, что проблемы в Германии у Житникова возникли не только с «нетрадиционными ценностями», но и с финансами. В 2015 году рестораны, принадлежавшие его компании, закрыли из-за долгов, а в 2021-м по процедуре банкротства через суд была закрыта и сама компания. Мужчина говорил, что проблем с законом в ФРГ у него не было, потому что в противном случае его не выпустили бы из страны.
По какой именно процедуре переехал в Россию Житников, неизвестно. Однако вскоре после обращения к Путину он получил российское гражданство.
Максим Житников стал не первым гражданином Германии, перебравшимся в РФ на ПМЖ. Российские государственные СМИ писали о подобных случаях даже задолго до начала войны в Украине, а фигурантами таких историй зачастую становились люди, у которых совсем нет русских корней.
DW обратилась за комментариями ко всем героям текста, однако на момент его публикации ответа ни от кого из них не поступило.
Деревня для «разочаровавшихся» иностранцев в Нижегородской области
С 2021 года Ремо Кирш живет в Нижегородской области. До этого он, по его же словам, был предпринимателем в Потсдаме. В разговорах со СМИ Кирш говорит, что переехал в Россию из-за несогласия с политикой, проводимой в Германии в отношении беженцев и представителей ЛГБТ-сообщества, а также ее поведением на международной арене.
Хотя Ремо Кирш переехал в Россию еще до начала войны в Украине, российские медиа начали особенно активно писать о нем только в последние пару лет. В марте 2024 года мужчине и его жене Биргит, несмотря на то что они не говорят на русском, дали российское гражданство по указу Владимира Путина, а ходатайствовал об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Спустя чуть больше трех месяцев Кирш стал советником главы региона по вопросам переселения иностранных специалистов.
Кирш активно ведет соцсети на немецком языке. В них он, как правило, либо выступает с критикой Запада, сравнивая его с Россией, либо рассказывает о своей жизни в Нижегородской области. Сейчас его семья строит там деревню из восьми домов для таких же «разочаровавшихся» эмигрантов из западных стран.
Чем зарабатывает в России Кирш, до конца не понятно. Однако в своих соцсетях и канале на YouTube он часто размещает рекламу агентства, которое помогает иностранцам переезжать в РФ.
«Природа делает меня более счастливым здесь, чем в Европе»
Уроженец земли Бранденбург Ульф Зибах живет в тайге в Красноярском крае с 2016 года. Он - единственный из героев этого текста, кто сегодня публично не высказывается о политике. «Я человек природы. Природа делает меня более счастливым здесь, чем там, в Европе», - говорил Зибах в интервью местной телекомпании в 2019 году. Из того же репортажа следует, что мужчина до переезда в Россию успел пожить в Канаде и Швеции, а также «руководил строительной фирмой».
В своих соцсетях мужчина называет себя «Sibirienwolf» - сибирским волком. В основном посты посвящены его быту в российской тайге: он размещает контент, связанный со строительством, природой и автомобилями. Иногда обращается к аудитории в формате монолога, но о политике, в отличие от многих других перебравшихся в РФ, не высказывается.
На новом месте Ульф Зибах открыл туристическую базу с незамысловатым названием «Турбаза у Ульфа». Судя по ее соцсетям, остановиться там можно за относительно скромные 2000 рублей за ночь.
«Побег» из Германии в Калужскую область
История Андре Грисбаха громко звучала в российских СМИ в 2015-2016 годах после того, что он называет «побегом» его семьи из Германии. В Россию он переехал с женой, двумя дочерьми и четырьмя внуками. По приезде в РФ Грисбахи сразу подали прошение о предоставлении им политического убежища: Андре опасался, что из-за несогласия с политикой немецких властей у семьи «могли отнять детей». Российским миграционным органам этот аргумент убедительным показался не сразу. Сначала «беженцы» из ФРГ получили подряд несколько отказов в защите, а убежище им предоставили только в 2019 году.
С тех пор в российских СМИ история семьи Грисбахов начала звучать реже. Они осели в городе Малоярославец, недалеко от Калуги, и тоже начали вести блог о своей жизни в России. В сравнении с остальными героями этого текста, они очень плотно вовлечены в российскую действительность: регулярно высказываются о политике и участвуют в провластных и провоенных активностях. Например, регулярно публикуют фото, как плетут маскировочные сети для военных вместе с местной «Русской общиной».
О родине Грисбахи, впрочем, тоже не забывают. В своем Telegram-канале, например, они регулярно делятся постами крайне правой партии «Свободная Саксония», которая придерживается радикальных позиций и выступает за саксонскую независимость.
Семья открыто делится и своими проблемами на новом месте. Так, в начале 2023 года они жаловались, что миграционная служба отказалась продлить им РВП, а позже записывали видео, в котором делились проблемами с российской бюрократией. Хотя в своем канале они постоянно упоминают некую работу, которой занимается Андре, Грисбахи регулярно просят своих подписчиков помочь им материально - прямым переводом на банковскую карту.