«Не разделяем ценности»: как живут «беженцы» из Германии в России

Кирш активно ведет соцсети на немецком языке. В них он, как правило, либо выступает с критикой Запада, сравнивая его с Россией, либо рассказывает о своей жизни в Нижегородской области. Сейчас его семья строит там деревню из восьми домов для таких же «разочаровавшихся» эмигрантов из западных стран.

Чем зарабатывает в России Кирш, до конца не понятно. Однако в своих соцсетях и канале на YouTube он часто размещает рекламу агентства, которое помогает иностранцам переезжать в РФ.

«Природа делает меня более счастливым здесь, чем в Европе»

Уроженец земли Бранденбург Ульф Зибах живет в тайге в Красноярском крае с 2016 года. Он - единственный из героев этого текста, кто сегодня публично не высказывается о политике. «Я человек природы. Природа делает меня более счастливым здесь, чем там, в Европе», - говорил Зибах в интервью местной телекомпании в 2019 году. Из того же репортажа следует, что мужчина до переезда в Россию успел пожить в Канаде и Швеции, а также «руководил строительной фирмой».

В своих соцсетях мужчина называет себя «Sibirienwolf» - сибирским волком. В основном посты посвящены его быту в российской тайге: он размещает контент, связанный со строительством, природой и автомобилями. Иногда обращается к аудитории в формате монолога, но о политике, в отличие от многих других перебравшихся в РФ, не высказывается.