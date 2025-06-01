Командующий Силами обороны: от инцидента с попыткой проверить танкер Jaguar даже пульс не участился

«Мы даже близко не подошли к тому, чтобы попасть на судно, применив силу, поскольку оно не представляло угрозы ни нашей критически важной инфраструктуре, ни эстонскому государству, - сказал Мерило в передаче Esimene stuudio на канале ETV. - С точки зрения командующего Силами обороны, если честно, о такого даже пульс не участился. Все было рутинной деятельностью».

При этом, по словам Мерило, это был первый случай, когда Россия направила истребитель для защиты судна из своего теневого флота, и это должно показать всему миру, насколько важны для России доходы от деятельности такого флота и на что она готова пойти ради их защиты.