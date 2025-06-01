Большая потеря: умер четырехкратный чемпион Эстонии по баскетболу

Вяндрик (18.04.1958 – 26.05.2025) входил в состав молодежной сборной Эстонии, а в 1979–1982 годах играл за команду Ehitaja, выступавшую в первой лиге СССР. В составе команды Standard он становился чемпионом Эстонии в 1986, 1987, 1989 и 1990 годах, а в 1985 году завоевал серебро. В 1979 году в составе команды Metallist получил бронзовую медаль.