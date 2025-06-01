После победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов в Париже задержаны сотни людей

В ночь на воскресенье французская полиция задержала в Париже около 300 человек после того, как празднования победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов переросли в столкновения и беспорядки, пишет «Русская служба Би-би-си».
В субботу «Пари Сен-Жермен» во время матча в Мюнхене разгромил миланский «Интер» со счетом 5-0 и впервые в своей истории стал обладателем самого престижного кубка в европейском клубном футболе.
Чтобы посмотреть матч, а затем отпраздновать победу, на Елисейских полях в центре Парижа и около стадиона «Парк де Пренс», домашней арены «Пари Сен-Жермен», собрались около 50 тыс. болельщиков.
Большинство фанов вели себя мирно, многие из них пели и танцевали на улицах Парижа.
Эйфелева башня была окрашена в цвета «Пари Сен-Жермен», президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил клуб в своем аккаунте в сети Х: «Прекрасный день для "ПСЖ"! Браво, мы все гордимся. Сегодня вечером Париж стал столицей Европы».
Однако некоторые празднующие фаны начали запускать фейерверки, поджигать машины и разбивать автобусные остановки. Начались столкновения с полицией.
На улицах французской столицы находились около 5,4 тыс. полицейских.
Большинство из примерно 300 задержанных подозреваются в беспорядках, а также во владении фейерверками.
«Бесчинствовавшие на Елисейских полях пытались организовать беспорядки и постоянно вступали в столкновения с полицией, бросая большие фейерверки и другие объекты», - сказано в сообщении полиции.
На кадрах, которые были опубликованы в социальных сетях (Би-би-си их не верифицировала), видно, как некоторые люди пытаются ворваться в несколько магазинов на Елисейских полях, в том числе в модный бутик Chanel и обувной магазин Foot Locker.
Сообщается, что полиция применила водомет для разгона толпы, пытавшейся пройти в сторону Триумфальной арки, есть также данные об использовании слезоточивого газа.
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Столкновения с полицией также произошли на парижской кольцевой дороге. Около стадиона «Парк де Пренс» были подожжены по меньшей мере две машины.
Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо написал в своих соцсетях: «Настоящие болельщики "ПСЖ" наслаждаются восхитительным матчем своей команды. Тем временем варвары вышли на улицы Парижа, чтобы совершать преступления и провоцировать полицию».
В воскресенье игроки «ПСЖ» проведут победный парад на Елисейских полях, ожидается, что в нем примут участие десятки тысяч болельщиков. Офис Макрона заявил, что президент примет игроков, чтобы поздравить их с победой в Лиге чемпионов.