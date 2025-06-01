После победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов в Париже задержаны сотни людей

В субботу «Пари Сен-Жермен» во время матча в Мюнхене разгромил миланский «Интер» со счетом 5-0 и впервые в своей истории стал обладателем самого престижного кубка в европейском клубном футболе.

Чтобы посмотреть матч, а затем отпраздновать победу, на Елисейских полях в центре Парижа и около стадиона «Парк де Пренс», домашней арены «Пари Сен-Жермен», собрались около 50 тыс. болельщиков.

Большинство фанов вели себя мирно, многие из них пели и танцевали на улицах Парижа.

Эйфелева башня была окрашена в цвета «Пари Сен-Жермен», президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил клуб в своем аккаунте в сети Х: «Прекрасный день для "ПСЖ"! Браво, мы все гордимся. Сегодня вечером Париж стал столицей Европы».

Празднования в Париже. Фото: Getty Images

Однако некоторые празднующие фаны начали запускать фейерверки, поджигать машины и разбивать автобусные остановки. Начались столкновения с полицией.

На улицах французской столицы находились около 5,4 тыс. полицейских.

Большинство из примерно 300 задержанных подозреваются в беспорядках, а также во владении фейерверками.

«Бесчинствовавшие на Елисейских полях пытались организовать беспорядки и постоянно вступали в столкновения с полицией, бросая большие фейерверки и другие объекты», - сказано в сообщении полиции.