В России прошлой ночью обрушились два железнодорожных моста. Крупнейшая авария произошла в Брянской области - там под завалами оказался пассажирский поезд, есть погибшие. В Курской области, по всей видимости, обрушение вызвал проходивший по мосту одиночный локомотив, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Судя по фотографиям с мест происшествий, оба моста были построены еще в советское время, а значит, риск повторения подобных инцидентов существует в тысячах точек по всей России. Посмотрим, кого власти страны обвинят в случившемся. Оба происшествия произошли недалеко от границы с Украиной, однако местные жители не сообщали о взрывах или полетах дронов в этих районах прошедшей ночью.
Россия нанесла авиаудары
В ночь на сегодня российская армия вновь нанесла удар по Киеву, используя баллистические ракеты и иранские беспилотники. Информации о серьезных последствиях атаки пока не поступало. За последние несколько ночей по всей Украине было запущено около ста дронов, примерно половина из них использовалась для отвлечения внимания. Существенного ущерба эти атаки не нанесли, однако украинская ПВО продолжает работать в постоянном режиме. За последние двое суток украинские военные не совершали ударов дронами по территории России.
В ходе сегодняшней ночной атаки российские беспилотники поразили как жилые дома, так и административные здания в Запорожской области. По данным украинского командования, авиаудары по этому региону участились, что, по мнению украинцев, свидетельствует об эскалации наступательных действий на южном фронте.
Администрация Трампа дала две недели
Пресс-секретарь Госдепартамента США объявил, что президент Трамп и госсекретарь очень внимательно следят за переговорами между Россией и Украиной и примут решения о дальнейших шагах в течение двух недель. Представитель Госдепартамента заверил, что это не очередной перенос сроков «на потом», однако в такой деликатной ситуации его слова звучат не слишком убедительно.
По словам пресс-секретаря, президент Трамп рассчитывает увидеть прогресс на переговорах, и российские информационные операции, вероятно, смогут создать для него хотя бы видимость таких сдвигов. Тем временем Россия уже перешла несколько так называемых «красных линий», которые Трамп ранее называл поводом для «решительного ответа».
Один из примеров - продолжающиеся ракетные удары России по украинским городам, которые не прекратились и сегодня ночью. В воздушной войне обе стороны стараются не атаковать энергетическую инфраструктуру. Российские беспилотники и ракеты уже несколько месяцев не поражали крупные электростанции, а украинские дроны на территории России не атаковали нефтеперерабатывающие и газовые предприятия. Трудно сказать, существует ли по этому поводу негласная договоренность, однако команда Трампа именно так представляла ее в начале своей посреднической миссии.
Обстановка на фронтах
Президент Украины и главнокомандующий вооруженными силами за последние дни объяснили, что операция украинской армии в направлении Курска необходима для того, чтобы связать российские элитные части, которые иначе могли бы быть переброшены в Донбасс. Среди украинских военных блогеров операцию иногда критикуют, считая ее бесполезной тратой сил, из-за чего в соцсетях часто преувеличивают перемещения российских войск. Выступления украинских лидеров направлены на то, чтобы успокоить ситуацию.
Одновременно власти Украины объявили о новой обязательной эвакуации жителей приграничных населенных пунктов Сумской области - это говорит об опасном росте активности российских подразделений в регионе. Всего район должны покинуть сто человек.
На фронтах активность российских атак осталась примерно на уровне последних дней. По каким-то причинам снизилась активность тактической авиации, но, скорее всего, это не долгосрочный тренд.
На направлениях Курск/Сумы/Белгород действия российской армии крайне активны. Некоторые украинские блогеры уверены, что российские войска немного продвинулись на территории Сумской области. Ближайшие дни покажут, какова реальная ситуация.
На харьковском направлении идут позиционные бои.
На купянском направлении российская армия второй день ведет более активные атаки, но успеха не добилась. На лиманском направлении россияне сохраняют темп наступления, но значительных результатов это не принесло. На северском участке продолжаются позиционные бои.
В районе Бахмута активность российских подразделений на участке Часова Яра остается низкой. В городе Торецк интенсивность атак также невысока и существенных изменений не происходит.
На покровском направлении уровень активности атак стабильно высок, но их интенсивность примерно на треть ниже, чем в последние месяцы прошлого года. Кроме того, бронетехника здесь больше не используется. К юго-западу от Донецка вчера интенсивность атак снизилась, линия фронта осталась прежней.
На южном фронте российские войска пытались безуспешно атаковать в районе поселка Орехов, в других местах были пассивны. Украинское партизанское движение «Атеш» сообщило об уничтожении еще одного железнодорожного состава под Мелитополем, который перевозил боеприпасы и снабжение для российских войск.