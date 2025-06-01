Судя по фотографиям с мест происшествий, оба моста были построены еще в советское время, а значит, риск повторения подобных инцидентов существует в тысячах точек по всей России. Посмотрим, кого власти страны обвинят в случившемся. Оба происшествия произошли недалеко от границы с Украиной, однако местные жители не сообщали о взрывах или полетах дронов в этих районах прошедшей ночью.

Россия нанесла авиаудары

В ночь на сегодня российская армия вновь нанесла удар по Киеву, используя баллистические ракеты и иранские беспилотники. Информации о серьезных последствиях атаки пока не поступало. За последние несколько ночей по всей Украине было запущено около ста дронов, примерно половина из них использовалась для отвлечения внимания. Существенного ущерба эти атаки не нанесли, однако украинская ПВО продолжает работать в постоянном режиме. За последние двое суток украинские военные не совершали ударов дронами по территории России.

В ходе сегодняшней ночной атаки российские беспилотники поразили как жилые дома, так и административные здания в Запорожской области. По данным украинского командования, авиаудары по этому региону участились, что, по мнению украинцев, свидетельствует об эскалации наступательных действий на южном фронте.

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