Силламяэ стал первым городом в Эстонии с бесплатным транспортом для всех пассажиров

Если раньше бесплатным проездом на городских автобусах могли пользоваться только зарегистрированные жители Силламяэ, то теперь платить за билеты не нужно и гостям города - такое решение накануне приняло горсобрание. Ранее право на бесплатный проезд было только у тех, кто прописан в городе.