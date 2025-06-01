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Силламяэ стал первым городом в Эстонии с бесплатным транспортом для всех пассажиров

Городской автобус в Силламяэ.

Власти Силламяэ и перевозчик пришли к выводу, что доходы от продажи билетов не покрывают технические и административные расходы, поэтому проще сделать проезд для всех бесплатным, пишет газета Põhjarannik. Для учета пассажиропотока проездную карту по-прежнему нужно валидировать при входе в автобус.

Если раньше бесплатным проездом на городских автобусах могли пользоваться только зарегистрированные жители Силламяэ, то теперь платить за билеты не нужно и гостям города - такое решение накануне приняло горсобрание. Ранее право на бесплатный проезд было только у тех, кто прописан в городе.

«Силламяэ - единственное самоуправление в Эстонии, где городской транспорт стал бесплатным абсолютно для всех: не только для местных жителей, но и для гостей города», - написал в социальных сетях вице-председатель горсобрания Дмитрий Летт, напомнив, что для жителей Силламяэ бесплатный проезд действует уже с 2017 года.

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