Волонтеры акции «Лягушки на дороге» побили рекорд, сообщил Фонд природы Эстонии.
В этом году удалось спасти рекордное количество лягушек, жаб и тритонов от гибели под колесами автомобилей - почти 34 713 особей. В акции приняли участие волонтеры в 60 населенных пунктах по всей Эстонии, что также стало рекордом по числу мест проведения спасательных мероприятий.
«Такого впечатляющего результата мы даже не ожидали, - сообщила координатор кампании «Лягушки на дороге» Кадри Аллер. - За последние восемь лет кампании я вижу беспрецедентную активность со стороны добровольцев. Все больше создается местных групп в социальных сетях, чтобы организовать спасение лягушек, и сообщества вовлекаются в это с большой отдачей. Для меня огромная радость видеть такое заботливое отношение к амфибиям со стороны жителей Эстонии».
Катрин Лухаяар, которая много лет помогает земноводным в волости Йыэляхтме, подтверждает, что их активное сообщество спасателей амфибий постоянно растет, и к помощи местным амфибиям присоединяются люди всех возрастов.
Каждую весну тысячи амфибий по всей Эстонии отправляются к местам размножения. Поскольку их путь часто пересекается с оживленными автомобильными дорогами, в местах миграции им на помощь приходят добровольцы. Больше всего было спасено обычных жаб и травяных лягушек. Наибольшее количество амфибий было переведено через дорогу в деревне Поркуни в волости Тапа, в Пыльтсамаа, волости Йыэляхтме, Тарту и деревне Ласила в волости Раквере.
По инициативе Фонда природы Эстонии и местных активистов в ключевых зонах миграции лягушек организуются спасательные мероприятия. Цель кампании - обеспечить безопасное пересечение дорог амфибиями, особенно на участках с интенсивным движением.
Все виды земноводных, обитающих в Эстонии, находятся под охраной. Добровольцы не только переносят животных через дорогу, но также ведут их учет и определяют виды, что представляет ценную информацию для ученых и планировщиков дорожной инфраструктуры. При этом люди лучше узнают местных представителей фауны.
Кампания «Лягушки на дороге» проводится с 2012 года. Ее цель - привлечь внимание к массовой гибели лягушек на дорогах во время весенней миграции, повысить осведомленность населения о важной роли амфибий в природе и получить общее представление об их местах миграции по всей Эстонии. За годы акции при помощи добровольцев от гибели под колесами было спасено почти четверть миллиона амфибий. Организаторы выражают благодарность муниципалитетам, которые в критические часы миграции ограничивали движение или устанавливали предупреждающие знаки. Мероприятия в Тарту были поддержаны проектом Tartu LIFE ROHEring, а в Таллинне - Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства города Таллинна.