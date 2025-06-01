Волонтеры акции «Лягушки на дороге» побили рекорд

В этом году удалось спасти рекордное количество лягушек, жаб и тритонов от гибели под колесами автомобилей - почти 34 713 особей. В акции приняли участие волонтеры в 60 населенных пунктах по всей Эстонии, что также стало рекордом по числу мест проведения спасательных мероприятий.

«Такого впечатляющего результата мы даже не ожидали, - сообщила координатор кампании «Лягушки на дороге» Кадри Аллер. - За последние восемь лет кампании я вижу беспрецедентную активность со стороны добровольцев. Все больше создается местных групп в социальных сетях, чтобы организовать спасение лягушек, и сообщества вовлекаются в это с большой отдачей. Для меня огромная радость видеть такое заботливое отношение к амфибиям со стороны жителей Эстонии».

Катрин Лухаяар, которая много лет помогает земноводным в волости Йыэляхтме, подтверждает, что их активное сообщество спасателей амфибий постоянно растет, и к помощи местным амфибиям присоединяются люди всех возрастов.

Каждую весну тысячи амфибий по всей Эстонии отправляются к местам размножения. Поскольку их путь часто пересекается с оживленными автомобильными дорогами, в местах миграции им на помощь приходят добровольцы. Больше всего было спасено обычных жаб и травяных лягушек. Наибольшее количество амфибий было переведено через дорогу в деревне Поркуни в волости Тапа, в Пыльтсамаа, волости Йыэляхтме, Тарту и деревне Ласила в волости Раквере.