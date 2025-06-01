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ФОТО Президент поблагодарил молодых участников литературно-интеллектуального марафона

Перевод: Сергей Светлов
Среди приглашенных на торжественное мероприятие в Розовом саду Кадриорга были и такие, кто пришел с книгой в руках.

Президент Алар Карис поблагодарил учеников, принявших участие в литературно-интеллектуальном марафоне «Читать или не читать?», на мероприятии в Розовом саду Кадриорга в Таллинне. Он также открыл выставку на улице Вайзенберги, составленную из цитат, отобранных из присланных работ.

В своем приветствии юным авторам глава государства сказал: «Чтобы быть честным, я тоже попытаюсь ответить на этот вопрос - читать или не читать? Когда я учился в школе, то, честно говоря, бывали периоды, когда я очень любил читать, и бывали времена, когда на это просто не было времени». Он вспомнил, что в его детстве дети часто читали книги по вечерам под одеялом при свете фонарика.

Президент Алар Карис поблагодарил в Кадриорге учеников, принявших участие в литературно-интеллектуальном марафоне «Читать или не читать?»
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