ФОТО Президент поблагодарил молодых участников литературно-интеллектуального марафона

В своем приветствии юным авторам глава государства сказал: «Чтобы быть честным, я тоже попытаюсь ответить на этот вопрос - читать или не читать? Когда я учился в школе, то, честно говоря, бывали периоды, когда я очень любил читать, и бывали времена, когда на это просто не было времени». Он вспомнил, что в его детстве дети часто читали книги по вечерам под одеялом при свете фонарика.