Владельцы частных домов смогут получить до 10 000 евро на модернизацию системы отопления

С 2 июня владельцы частных домов снова могут ходатайствовать о поддержке на реновацию отопительного оборудования.

Цель поддержки - сделать воздух в городах Эстонии чище. По сравнению с двумя предыдущими раундами возможности по получению финансирования увеличились: также будет финансироваться реновация печей, а подать заявку на поддержку можно будет независимо от возраста здания.

Раунд подачи заявок откроется 2 июня 2025 года в 11 часов в государственной электронной среде поддержки. Это скользящий раунд заявок, который открыт до исчерпания бюджета. Общий бюджет поддержки составляет 6 миллионов евро, и заявки будут рассматриваться в порядке поступления.

Важно, чтобы работа не начиналась до принятия решения о финансировании. Максимальная поддержка на дом составляет 10 000. Эти требования также распространяются на тех, кто уже получил поддержку в предыдущих раундах.

Поддержка предоставляется на замену и модернизацию системы отопления, в частности для внедрения теплового насоса воздух-вода или земля-источник , для внедрения котла на пеллетах или дровах, для установки или строительства печи или духовки, для установки радиаторов или напольного отопления, при подключении к сети централизованного теплоснабжения или установке нового отопительного прибора,для подключения к сети централизованного теплоснабжения, для строительства новой системы дымохода или реконструкции существующей.