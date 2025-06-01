ВИДЕО Беспрецедентный градовой шторм обрушился на прибрежный город Египта

Крупные градины падали на город, заставляя людей спасаться бегством из кафе, а бушующий ветер швырял ледяные куски в оконные стекла. Небо озаряло молниями, а тоннели и пространства под мостами оказались затопленными. В нескольких районах сообщили о перебоях с электричеством и остановке движения, а улицы, превратившиеся в реки, вынудили предприятия закрыться.

Губернатор Александрии Ахмед Халед Хассан объявил чрезвычайное положение, и спасательные службы работали все утро, эвакуируя автомобили и расчищая завалы.

По данным Министерства здравоохранения Египта, жертв от сильного шторма не зафиксировано.

Шторма зимой на побережье Средиземного моря в Египте - обычное явление, однако СМИ описали этот поздневесенний шторм как беспрецедентный.

По словам директора по прогнозам Египетского метеорологического департамента Махмуда Шахини, причиной шторма стало область низкого давления, которая вызвала сильные ливни и сформировала грозовые облака необычно близко к поверхности земли, сообщает Gulf News.

Согласно прогнозу метеослужбы, в ближайшие дни погодные условия останутся нестабильными. Ожидаются дожди на северо-западном побережье Египта, в Нижнем Египте и окрестностях Каира. Скорость ветра может достигать 50 километров в час, что приведет к пыльным бурям в пустынных и прибрежных районах, включая Синайский полуостров.

Ученые предупреждают, что экстремальные погодные явления будут становиться все более частыми из-за изменения климата, что приведет как к засухам, так и к интенсивным и непредсказуемым ливням.

Александрия особенно уязвима к последствиям климатических изменений, так как региону угрожают эрозия береговой линии, повышение уровня моря и ежегодные штормовые наводнения.

Согласно данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН, уровень Средиземного моря может подняться на один метр в течение трех десятилетий. Даже при самых оптимистичных прогнозах повышение уровня моря на 50 сантиметров к 2050 году затопит до 30 процентов территории Александрии, заставит покинуть дома четверть из шести миллионов жителей и приведет к потере 195 000 рабочих мест.