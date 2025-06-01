«Черный день дальней авиации России». Украина ударила по российским военным аэродромам дронами, которые вылетали из фур

На одном из видео, которые показали украинские спецслужбы, виден пожар над местом, которое описано как аэродром «Белая» в Иркутской области.

Между тем, сразу несколько российских телеграм-каналов опубликовали видео, на которых видны дроны и слышна стрельба. Как утверждается, это было снято рядом с базами «Белая» и «Оленья».

Новостной канал Shot также выложил фото фуры, из которой, вероятно, вылетают украинские дроны.

«Дроны, вылетающие из фуры, видели не только в Иркутской, но и Мурманской области. В обоих случаях местные жители описывают одинаковую картину: большегрузный транспорт остановился на трассе, и из него полетели беспилотники», - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в Мурманской области водитель грузовика уже задержан и дает показания.

В обоих случаях речь идет о FPV-дронах, которые, предположительно, имели специальную прошивку для удаленного управления.

Авиабаза «Белая» находится в Сибири почти в 4,5 тыс. км от границы Украины. Аэродром «Оленья» находится в Мурманской области почти в 1,7 тыс. км от Украины.

Источник СБУ: дроны вылетели из домиков, спрятанных в грузовики

Источник Украинской службы Би-би-си в СБУ также рассказал, каким образом спецслужба готовила сегодняшний удар дронами по российским военным аэродромам.

Источник в СБУ прислал фотографии, на которых видны дроны, спрятанные в крышу домика. Фото: Источник в СБУ

По сведениям СБУ, в результате удара по четырем авиабазам был поврежден 41 самолет российской стратегической авиации.