Мать приговорена к пожизненному заключению за торговлю шестилетней дочерью

Джошлин Смит бесследно исчезла в феврале 2024 года возле своего дома в Салдана-Бей, недалеко от Кейптауна. Несмотря на масштабные поиски, девочку до сих пор не нашли. По версии обвинения, ребенок был продан в рабство, хотя в суде это не удалось окончательно доказать, сообщает Би-би-си.

В ходе расследования выяснилось, что Смит была наркозависимой и отчаянно нуждалась в деньгах. Суд установил, что женщина действовала осознанно и не проявила ни малейшего раскаяния. Судья Натан Эрасмус, оглашая приговор, заявил: «За торговлю людьми вы приговорены к пожизненному заключению. За похищение ребенка - дополнительно десять лет».

Судебное заседание прошло в местном общественном центре, чтобы позволить жителям присутствовать на слушании. В момент оглашения приговора в зале раздались аплодисменты. Осужденные никак не отреагировали на вердикт.

На суде выступили более 30 свидетелей. Ключевыми оказались показания соседки и подруги Смит - Лауреншиа Ломбарди, которая заявила, что мать призналась ей в продаже дочери сангоме - традиционному знахарю, заинтересованному в ребенке из-за ее глаз и кожи.

Суд заслушал также показания учителя и местного пастора, подтвердивших, что мать ранее высказывала намерение продать своих детей примерно за 20 000 рандов (около 1000 евро).

По оценке социального работника, Смит была манипулятивной и лживой личностью, а также главным организатором преступления. Судья подчеркнул, что мать и ее сообщники полностью проигнорировали не только благополучие ребенка, но и всей общины, оставив жителей в состоянии траура.

Полиция подтвердила, что поиски Джошлин продолжаются - при необходимости и за пределами Южной Африки. Глава полиции Западного Кейпа Тембисиле Патеки заявил: «Мы не остановимся, пока не узнаем, что с ней произошло».