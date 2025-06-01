КОЛОНКА POSTIMEES Российские самолеты в паутине Украины

Воскресенье ознаменовалось успешной атакой украинских беспилотников, тайно переправленных Службой безопасности Украины (СБУ) на территорию России. В результате атак на нескольких авиабазах были уничтожены бомбардировщики, в том числе такие модели, как А-50, Ту-95 и Ту-22М3. По оценкам источников, ущерб, нанесенный российским ВВС, составляет не менее двух миллиардов долларов.

Украинские беспилотники атаковали авиабазу «Белая» в Иркутской области, где базируются самолеты Ту-22М3, а также аэродром «Оленья» в Мурманской области, базы в «Иваново» и «Дягилево» к востоку от Москвы, а также военную часть в поселке «Средний» Иркутской области. Особенно успешной оказалась атака на базу «Оленья», где дроны поразили полные топливные баки, в результате чего сгорело большое количество самолетов.

Судя по видео, распространяемым в соцсетях, небольшие простые дроны запускались с припаркованных грузовиков.

По словам украинского военного блогера и активиста Игоря Лаченкова, СБУ готовила операцию полтора года. Сначала в Россию были контрабандой ввезены FPV-дроны, а затем деревянные ящики, в которых дроны перевозились в грузовиках. Всего было доставлено 150 дронов и 300 взрывных устройств к ним.

Когда настал момент, дроны были запущены по целям с дистанционным управлением. В воздух поднялись 116 дронов. По данным источников в СБУ, все участники операции сейчас уже вернулись на территорию Украины.

Российская ПВО прозевала атаку, ожидая ночного налета с использованием крупных военных беспилотников. Неожиданность дневной атаки с применением малых дронов оказалась критической.

Из этого можно сделать три вывода. Во-первых, при хорошем плане и исполнении можно бороться с превосходящим врагом даже простыми средствами. Во-вторых, это вновь доказывает ключевое значение дронов в современной войне. Они явно пришли всерьез и надолго.