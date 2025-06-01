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Генерал-майор в отставке об украинской спецоперации «Паутина»: очень знаковое событие

Перевод: Сергей Светлов
Генерал-майор в отставке Неэме Вяли в военной студии Postimees.

Генерал-майор в отставке Неэме Вяли («Отечество»), комментируя воскресные атаки Украины на российские военные аэродромы, заявил, что это событие было знаковым во многих смыслах. «Это была операция, которая планировалась очень тщательно и долго», - отметил Вяли.

По его словам, военная операция, в ходе которой были уничтожены многочисленные бомбардировщики (Ту-95, Ту-22 - прим. ред.), была проведена на очень высоком уровне, поскольку о ней был осведомлен и президент Украины Владимир Зеленский. «Это показывает, насколько важной украинцы считали эту операцию», - добавил он.

Вяли подчеркнул, что одним из ключевых факторов является большая дистанция, которую Украина способна преодолеть благодаря успешной разработке дронов, чтобы достичь целей на территории врага и уничтожить их, не давая российской ПВО возможности как-либо вмешаться.

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