Генерал-майор в отставке об украинской спецоперации «Паутина»: очень знаковое событие

По его словам, военная операция, в ходе которой были уничтожены многочисленные бомбардировщики (Ту-95, Ту-22 - прим. ред.), была проведена на очень высоком уровне, поскольку о ней был осведомлен и президент Украины Владимир Зеленский. «Это показывает, насколько важной украинцы считали эту операцию», - добавил он.