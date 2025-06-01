Йейтс с шестой попытки одержал свою первую победу на «Джиро д’Италия»

Йейтс впервые надел розовую майку лидера в субботу на 20-м этапе, начав атаку на предпоследнем подъеме, когда занимал третье место в общем зачете. Его рывок оказался идеально рассчитанным по времени.

Финальный этап прошел по улицам Рима и впервые в истории гонка прошла и по территории Ватикана. Перед стартом участников благословил папа римский Лев XIV. Этап завершился спринтерской развязкой, победу в которой одержал товарищ Йейтса по команде Олав Койи.

По итогам гонки Йейтс опередил на 3 минуты и 56 секунд 21-летнего мексиканца Исаака дель Торо (UAE Team Emirates XRG). Третьим стал эквадорец Ричард Карапас (EF Education–EasyPost), уступивший дель Торо 47 секунд.

Дель Торо завоевал белую майку лучшего молодого гонщика. Датчанин Мадс Петерсен (Lidl–Trek), выигравший три из первых пяти этапов, стал обладателем фиолетовой майки лидера очковой классификации. Голубую майку за горную классификацию получил итальянец Лоренцо Фортунато (XDS Astana Team).

Для Йейтса нынешний триумф стал второй победой на Гран-туре - в 2018 году он выиграл «Вуэльту» Испании. Он стал третьим британцем, победившим на «Джиро» после Криса Фрума (2018) и Тао Геогеган Харта (2020), а также вторым британским гонщиком в истории, выигравшим более одного Гран-тура. Лидирует по этому показателю 40-летний Фрум с семью титулами.

Эта победа далась Йейтсу только с шестой попытки. Его лучший результат ранее на «Джиро» - третье место в 2021 году. Два года подряд он не участвовал в гонке, но в этом году удача ему улыбнулась.