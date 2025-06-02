Фонд интеграции проведет бесплатный инфочас для желающих получить гражданство Эстонии

«Приглашаем всех, кто заинтересован в получении гражданства Эстонии, принять участие в инфочасе, который этой весной будет последним. Мы проведем инфочас в понедельник, 2 июня, в 10.00 в онлайн-формате на русском языке. Для участия просим зарегистрироваться не позднее 8.00 в тот же день. Три предыдущих инфочаса показали, что интерес к ним большой, и у участников много вопросов», — сказала руководитель направления гражданского образования Фонда интеграции Екатерина Гвоздева.

Участники инфочаса получат информацию о том, с чего начать путь к гражданству и какую поддержку предлагает Фонд интеграции. По словам Гвоздевой, многие участники инфочасов уже сделали шаги к получению гражданства — например, присоединившись к программе договора о языковом обучении.

Эта программа позволяет бесплатно изучать эстонский язык до уровня B1, готовиться к экзамену по Конституции и Закону о гражданстве, а также ходатайствовать о компенсации за учебный отпуск. За последние четыре года в программе приняли участие более 1600 человек, из которых свыше 500 уже подали заявление на гражданство.

«Мы продолжим инфочасы в августе. Наша цель — оказывать поддержку и вдохновлять людей, чтобы они могли шаг за шагом достичь своей цели, то есть получить гражданство Эстонии. Наш опыт показывает, что даже начиная с нуля, вполне реально дойти до этапа подачи заявления на гражданство за два–три года», — отметила Гвоздева.