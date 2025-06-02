Педагоги детсадов со всей Эстонии повысят квалификацию в сфере многоязычного образования

Институт эстонского языка в сотрудничестве с Министерством образования и науки, а также Домом учителя Таллинна организует 5-6 июня в Ламмасмяэ практическую летнюю школу для воспитателей детских садов, чтобы поддержать их в переходе на эстонский язык обучения. В летней школе примут участие около 100 воспитателей со всей Эстонии.
Руководитель проекта отдела развития языкового обучения Института эстонского языка Элина Братшун-Кюйсмаа сказала BNS, что переход на эстонский язык обучения в значительной степени касается именно воспитателей, поскольку в контексте языкового обучения к ним предъявляются высокие ожидания.
«Именно воспитатели берут ребёнка за руку и ведут его в мир эстонского языка - созданный ими фундамент будет сопровождать ребёнка как в школе, так и в дальнейшей жизни», - отметила Элина. Двухдневная летняя школа даёт воспитателям возможность встретиться с экспертами и практиками в своей области и поучаствовать в практических мастер-классах.
В первый день выступит руководитель направления дошкольного образования Министерства образования и науки Майла Раяметс, которая представит новый вступающий в силу закон об образовании. Своим опытом инклюзивного развития в многоязычном детском саду поделится, например, команда Таллиннского детского сада Эндла, а руководитель Центра инклюзивного образования Виктория Латова-Кютт сосредоточит внимание учителей на развитии социально-эмоциональных навыков у детей.
Летняя школа посвящена обмену практическими знаниями. После пленарных докладов пройдут шесть различных мастер-классов, в которых внимание будет уделено поддержке многоязычных групп. В частности, будут рассмотрены вопросы формирования языковой среды, развития разговорного языка и интеграции языкового обучения в повседневную деятельность.