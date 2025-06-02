- Нет сомнений, что будут новые украинские операции
- Украинские спецслужбы очень эффективны в России
- Эстония должна пересмотреть свои закупки систем вооружения
Служба безопасности Украины (СБУ) осуществила эффектную и невероятно разрушительную атаку на российские Военно-воздушные силы. Нет сомнений в том, что российская разведка потерпела неудачу, однако важно понять, чему должна научиться из всего этого Эстония, пишет Эркки Коорт, эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД.
В восересенье, 1 июня 2025 года, Служба безопасности Украины (СБУ) начала атаку на российские дальние бомбардировщики. Были поражены как бомбардировщики, так и разведывательный самолет А-50; несколько таких самолетов Украине также удалось уничтожить во время войны.
Уже высказывались оценки, что украинская операция может привести к изменениям в этой войне и в истории войн в целом. Вероятно, это правда, но давайте вспомним, что нападение было спланировано, подготовлено и осуществлено гражданской службой СБУ, эстонским аналогом которой является КаПо.
Таким образом, на этот раз атака была осуществлена не армией и не военной разведкой ГУР, которая ранее организовывала весьма успешные операции в России и на оккупированных территориях. К ним относятся нападение на Крымский мост, затопление флагманского корабля «Москва», а также убийства военных преступников на территории России. Своей «специальной военной операцией» Россия создала ситуацию, когда единственной страной, способной планировать и проводить спецоперации такого масштаба, является Украина.
Примечательно, что украинские службы имеют возможность действовать в России более свободно, чем российские спецслужбы в Украине. После этой атаки стало видно, что российские спецслужбы не в состоянии эффективно работать даже в России. Служба внешней разведки (СВР), военная разведка (ГРУ) и служба безопасности (ФСБ) не смогли получить предварительную информацию о нападении, обнаружить его совершение или предотвратить его.
Ущерб от атаки огромен, поскольку у России нет возможностей производить новые самолеты в необходимых объемах. Ресурсы спецслужб также направляются на войну против Украины, при этом в самой России спецслужбы ослаблены. Однако предыдущие неудачи не привели к увольнению их высшего руководства.
Оставаясь на своем посту после каждой неудачи, необходимо выказывать еще больший всплеск лояльности к правителю. При этом, по официальным данным, «было повреждено лишь несколько самолетов, жертв нет».
СБУ также не забыла подразнить Россию. За день до атаки она опубликовала в своем аккаунте в соцсети X следующее сообщение: «Цель. Удар. Уничтожение. Беспилотники Главного управления СБУ «А» действуют точно и беспощадно. Мы нейтрализуем технику, склады и живую силу противника. Каждый наш вылет - уменьшение преимуществ противника на очередную единицу. Хотите попасть в команду, которая уничтожает российскую армию с воздуха? Заполните анкету».
Ціль. Удар. Знищення. Дрони ЦСО «А» СБУ працюють точно й безжально. Ми виводимо з ладу техніку, склади, живу силу противника. Кожен наш виліт – це мінус одна перевага у ворога.— СБ України (@ServiceSsu) May 31, 2025
Хочеш бути частиною команди, яка нищить армію рф з повітря? Заповнюй анкету ➡️ https://t.co/WofRZZp1OS pic.twitter.com/KF9do6Joxu
Видимо, после такой кампании не будет причин жаловаться на низкий конкурс.
Нет сомнений в том, что благодаря этой операции мир вновь стал свидетелем классической битвы Давида и Голиафа. Интересно, что есть и другие параллели с Израилем. В частности, разведывательная служба «Моссад» неоднократно организовывала подобные атаки, например, когда в Иран завозились дистанционно управляемые устройства для устранения целей.
Правда, целями не были более 40 бомбардировщиков. Ударные дроны, спрятанные в грузовиках, были очень простым, эффективным и просто блестящим решением. Кроме того, это было еще и экономически эффективно, что порадовало бы министра финансов любой страны.
Ответ на украинское нападение обязательно последует. Учитывая российскую практику, это будет сделано жестоко и направлено против мирного населения. Однако последствия этой атаки не останутся незамеченными для самой России, и причина не в крупных финансовых последствиях атак, которые, как сообщается, достигли 7 млрд долларов. Расходы на войну никоим образом не влияли на российское руководство и не удерживали его от новых атак.
Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk delivered a report regarding today’s operation. An absolutely brilliant result. A result achieved solely by Ukraine. One year, six months, and nine days from the start of planning to effective execution. Our most long-range… pic.twitter.com/oN41NFYyfw— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025
Какие уроки могла бы извлечь Эстония? Главным выводом может стать асимметрия и неожиданность. Единственно возможный путь - быть готовым к нанесению ударов по территории агрессора. Кроме того, стоит отправить на учения всех тех политиков, чиновников и офицеров, которые еще несколько месяцев назад говорили, что технологии беспилотников развиваются так быстро, что нет смысла закупать что-либо про запас, поскольку не ясно, оправдают ли беспилотники себя.
Интересно, что, по словам тех же людей, снаряды и ракеты, похоже, не устаревают. Стоит еще раз пересмотреть, сколько ударных беспилотников мы можем получить за деньги «двух ракет», и затем отдать беспилотники тем, кто умеет и хочет работать в полевых условиях. Любой, кто сейчас рассматривает возможность прекращения финансирования какой-либо из структур, участвующих в эстонских беспилотниках, действует против нашей безопасности или неспособен понимать будущее. Ну ладно, хотя бы стало ясно, сейчас не стоит покупать танки.
По информации, распространенной в социальных сетях, Путин покинул Москву. Проверить эту информацию на самом деле невозможно. Не исключено, что где-то под Москвой все еще спрятаны «украинские дрононосцы», имеющие целью атаковать российское руководство. По крайней мере, это то, что хотя бы в состоянии сделать Россия, и поэтому эвакуация Путина вовсе не невозможна.
В понедельник в Стамбуле запланирована встреча делегаций Украины и России. Хотя российская делегация уже на месте, встреча может не состояться. Однако то, состоится ли встреча или будет отменена, кое о чем расскажет. Если встреча действительно состоится после атаки 1 июня, это покажет нахождение России на критическом пороге в продолжающейся войне.
Нет сомнений, что это еще не все. Массированная волна атак на российские ВВС и взрывы мостов не оставляют сомнений в том, что этих операций будет еще больше. Украинцы, безусловно, будут давить, но теперь вопрос в том, как отреагируют союзники.