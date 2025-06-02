В восересенье, 1 июня 2025 года, Служба безопасности Украины (СБУ) начала атаку на российские дальние бомбардировщики. Были поражены как бомбардировщики, так и разведывательный самолет А-50; несколько таких самолетов Украине также удалось уничтожить во время войны.

Уже высказывались оценки, что украинская операция может привести к изменениям в этой войне и в истории войн в целом. Вероятно, это правда, но давайте вспомним, что нападение было спланировано, подготовлено и осуществлено гражданской службой СБУ, эстонским аналогом которой является КаПо.

Таким образом, на этот раз атака была осуществлена ​​не армией и не военной разведкой ГУР, которая ранее организовывала весьма успешные операции в России и на оккупированных территориях. К ним относятся нападение на Крымский мост, затопление флагманского корабля «Москва», а также убийства военных преступников на территории России. Своей «специальной военной операцией» Россия создала ситуацию, когда единственной страной, способной планировать и проводить спецоперации такого масштаба, является Украина.

Примечательно, что украинские службы имеют возможность действовать в России более свободно, чем российские спецслужбы в Украине. После этой атаки стало видно, что российские спецслужбы не в состоянии эффективно работать даже в России. Служба внешней разведки (СВР), военная разведка (ГРУ) и служба безопасности (ФСБ) не смогли получить предварительную информацию о нападении, обнаружить его совершение или предотвратить его.