Пресса: на выборах президента Польши победил консерватор Навроцкий

Во втором туре выборов президента Польши, по предварительным данным, консерватор и евроскептик Кароль Навроцкий победил кандидата от правящей коалиции, либерала Рафала Тшасковского.
Как сообщает польская пресса, в частности, Gazeta Wyborcza и телеканал TVN24, Государственная избирательная комиссия к пяти утра по местному времени уже опубликовала итоги по всем округам, и эти данные показывают, что Навроцкий получил 50,89% голосов, а Тшасковский - 49,11%.
Официально польский центризбирком огласит результаты утром понедельника.
Кароль Навроцкий после окончания голосования в воскресенье пообещал «объединить патриотический лагерь в Польше, лагерь людей, который хотят нормальную Польшу без нелегальных мигрантов».
Результатом победы Навроцкого, как предсказывают политобозреватели, станет рост напряжения в отношениях Польши с Евросоюзом и Украиной. Навроцкий скептически настроен по отношению к Брюсселю и Киеву и является противником приглашения Украины в НАТО и выступает против ее ускоренного вступления в ЕС.