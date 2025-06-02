Пресса: на выборах президента Польши победил консерватор Навроцкий

Как сообщает польская пресса, в частности, Gazeta Wyborcza и телеканал TVN24, Государственная избирательная комиссия к пяти утра по местному времени уже опубликовала итоги по всем округам, и эти данные показывают, что Навроцкий получил 50,89% голосов, а Тшасковский - 49,11%.

Официально польский центризбирком огласит результаты утром понедельника.

Кароль Навроцкий после окончания голосования в воскресенье пообещал «объединить патриотический лагерь в Польше, лагерь людей, который хотят нормальную Польшу без нелегальных мигрантов».