Более двух часов: первая ракетка Эстонии начал сезон на травяных кортах с марафонского матча

Двадцатидвухлетний Лаял уступил в первом сете, который длился пятьдесят пять минут, своему сопернику из Великобритании, младше него на три года, со счетом 5:7. Однако во втором сете, продлившемся столько же, он оказался сильнее при том же счете – 7:5. Третий сет продолжался тридцать четыре минуты и завершился уверенной победой Лаяла.

Процент первой подачи у Лаяла составил 60, у соперника – 52. На своих первых подачах эстонец выиграл 84 процента очков, британец – 72 процента. Процент попадания второй подачи у обоих был 55, при этом Лаял взял на ней больше очков. Сирл сделал тринадцать эйсов, Лаял – шесть. Двойных ошибок у Лаяла было шесть, у британца – четыре.