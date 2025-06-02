Более двух часов: первая ракетка Эстонии начал сезон на травяных кортах с марафонского матча

Первая ракетка Эстонии Марк Лаял (ATP 199) провел свой первый матч нынешнего сезона на травяном покрытии, успешно стартовав на турнире категории Challenger 125 в Бирмингеме. В первом раунде квалификации он одержал победу над британцем Генри Сирлом (ATP 431) со счетом 5:7, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась почти два с половиной часа.
Двадцатидвухлетний Лаял уступил в первом сете, который длился пятьдесят пять минут, своему сопернику из Великобритании, младше него на три года, со счетом 5:7. Однако во втором сете, продлившемся столько же, он оказался сильнее при том же счете – 7:5. Третий сет продолжался тридцать четыре минуты и завершился уверенной победой Лаяла.
Процент первой подачи у Лаяла составил 60, у соперника – 52. На своих первых подачах эстонец выиграл 84 процента очков, британец – 72 процента. Процент попадания второй подачи у обоих был 55, при этом Лаял взял на ней больше очков. Сирл сделал тринадцать эйсов, Лаял – шесть. Двойных ошибок у Лаяла было шесть, у британца – четыре.
В решающем раунде квалификации на турнире в Бирмингеме Лаял встретится с представляющим Гонконг Чак Лам Коулманом Вонгом (ATP 175). Двадцатилетний теннисист из Гонконга посеян в квалификации под третьим номером, Лаял – под восьмым.