Кылварт раскритиковал перезапуск проекта главной улицы Таллинна

«Главной проблемой была пропускная способность, и я считаю, что она не решена. Речь идет прежде всего об общественном транспорте», – признал Кылварт.

Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере заявил, что при проектировании проекта главной улицы также учитываются и потребности местного бизнеса:«Идея главной улицы заключается в том, чтобы привлечь больше людей на улицу, а это значит, что на улицах будет больше потенциальных клиентов для компаний».