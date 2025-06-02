Кылварт раскритиковал перезапуск проекта главной улицы Таллинна

Горуправа Таллинна возобновила реализацию проекта главной улицы, который предыдущий мэр Михаил Кылварт приостановил, поскольку, по его словам, проблемы с пробками и общественным транспортом остались нерешенными. По словам Кылварта, на данный момент решения не видно, и он приостановит этот проект, если снова станет мэром, пишет Rus.ERR.
«Главной проблемой была пропускная способность, и я считаю, что она не решена. Речь идет прежде всего об общественном транспорте», – признал Кылварт.
Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере заявил, что при проектировании проекта главной улицы также учитываются и потребности местного бизнеса:«Идея главной улицы заключается в том, чтобы привлечь больше людей на улицу, а это значит, что на улицах будет больше потенциальных клиентов для компаний».
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