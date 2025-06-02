Алар Карис отправился в Вильнюс на саммит восточного крыла НАТО и Северных стран

Президент Алар Карис обсудит сегодня в Вильнюсе основные темы предстоящего саммита НАТО в Гааге с лидерами стран восточного крыла НАТО (B9) и стран Северной Европы: увеличение расходов на оборону, угрозу европейской безопасности со стороны России и поддержку Украины.

Лидеры восточного фланга НАТО и стран Северной Европы обсудят с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопросы укрепления безопасности и обороны восточного фланга альянса и подготовятся к саммиту НАТО в Гааге в июне, который пройдет 25 и 26 июня. Совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским будут также обсуждаться возможности дополнительной военной поддержки Украины.

Формат сотрудничества B9 (Бухарестская девятка) на восточном фланге НАТО включает Эстонию, Латвию, Литву, Чехию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию и Болгарию. Формат создан с целью координации и согласования позиций этих стран по вопросам безопасности и обороны, важным для восточного фланга альянса в преддверии саммита НАТО. В этом году во встрече также примут участие Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.