Рийгикогу начинает обсуждение проекта дополнительного госбюджета

Рийгикогу в понедельник в первом чтении рассмотрит проект дополнительного госбюджета на текущий год.
20 мая финансовая комиссия Рийгикогу поддержала проект закона о дополнительном бюджете на 2025 год, согласно которому доходы в государственном бюджете возрастут на 26,6 млн евро, расходы - на 46,5 млн, а инвестиции - на 32,5 млн. 44,2 млн евро от объема расходов и инвестиций составляют дополнительные средства на проекты государственной обороны, которые будут выполнены в течение этого года.
Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн пояснила, с чем связан рост оставшихся дополнительных расходов и инвестиций.
«Увеличение расходов и инвестиций связано с деятельностью, осуществляемой за счет доходов с иностранного капитала и экономической деятельности, которая изначально не была прописана в государственном бюджете на этот год. По этой причине возрастают и доходы, - сказала Аккерманн. - Прогнозы на зависящие от доходов расходы и инвестиции в целом в рамках дополнительного бюджета обновлены не будут».
Член финансовой комиссии Рийна Сиккут отметила, что хотя общий объем сделок по финансированию не изменится, дополнительный бюджет включает в себя сделки по финансированию на 25 млн евро для размещения в инвестиционном фонде и выплат в акционерный капитал Eesti Energia и единой Таллиннской больницы.
«Для их осуществления в этом же объеме будут увеличены обязательства по займам, что повлечет за собой расходы по процентам в размере 0,4 млн евро», - сообщила Сиккут.
Дополнительный бюджет также содержит представленные сферами управления предложения о поправках, необходимость в которых возникла после составления государственного бюджета на этот год. Общий объем бюджета при этом не изменится.
Согласно пояснительной записке, меры дополнительного бюджета имеют конкретные цели и основная из них - укрепление комплексной государственной обороны. Негативное влияние прописанных в одобренном правительством дополнительном бюджете мер по укреплению комплексной государственной обороны на номинальную бюджетную позицию правительственного сектора в этом году составит порядка 39 млн евро, т. е. 0,1 % ВВП, и увеличит дефицит бюджета до 1,6 % ВВП.
Влияние мер по укреплению комплексной государственной обороны на бюджетную позицию меньше, чем общий объем мер, так как с ростом расходов вырастут налоги на рабочую силу и на потребление. Увеличение налоговых поступлений позволит увеличить доходную базу местных самоуправлений посредством направления им доходов с подоходного налога физического лица. Поскольку меры увеличат дефицит бюджета, который необходимо покрыть за счет займов, вырастут и расходы по процентам.
11 декабря 2024 года Рийгикогу принял государственный бюджет на 2025 год, общий объем доходов в котором составил 17,7 млрд, расходов - 18,2 млрд евро. Бюджет на инвестиции составил 873 млн евро, на сделки по финансированию - 679 млн евро.
Согласно Закону о государственном бюджете, правительство может инициировать законопроект о дополнительном бюджете не позднее, чем за три месяца до окончания бюджетного года.
Финансовая комиссия направила инициированный правительством проект закона о дополнительном бюджете на 2025 год (651 SE) пленарному заседанию на первое чтение 2 июня с предложением завершить первое чтение проекта.