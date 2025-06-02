Рийгикогу начинает обсуждение проекта дополнительного госбюджета

20 мая финансовая комиссия Рийгикогу поддержала проект закона о дополнительном бюджете на 2025 год, согласно которому доходы в государственном бюджете возрастут на 26,6 млн евро, расходы - на 46,5 млн, а инвестиции - на 32,5 млн. 44,2 млн евро от объема расходов и инвестиций составляют дополнительные средства на проекты государственной обороны, которые будут выполнены в течение этого года.

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн пояснила, с чем связан рост оставшихся дополнительных расходов и инвестиций.

«Увеличение расходов и инвестиций связано с деятельностью, осуществляемой за счет доходов с иностранного капитала и экономической деятельности, которая изначально не была прописана в государственном бюджете на этот год. По этой причине возрастают и доходы, - сказала Аккерманн. - Прогнозы на зависящие от доходов расходы и инвестиции в целом в рамках дополнительного бюджета обновлены не будут».

Член финансовой комиссии Рийна Сиккут отметила, что хотя общий объем сделок по финансированию не изменится, дополнительный бюджет включает в себя сделки по финансированию на 25 млн евро для размещения в инвестиционном фонде и выплат в акционерный капитал Eesti Energia и единой Таллиннской больницы.

«Для их осуществления в этом же объеме будут увеличены обязательства по займам, что повлечет за собой расходы по процентам в размере 0,4 млн евро», - сообщила Сиккут.