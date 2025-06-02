Жесткая критика от ведущей теннисистки: со своими дочерьми они бы так не поступили

В ходе Открытого чемпионата Франции – Roland Garros – на главном корте имени Филиппа Шатрие прошло уже более двадцати вечерних матчей, которые начинались не раньше 20:30 по местному времени, и все они были мужскими.

Вечерние матчи появились в расписании турнира в 2021 году, и с тех пор только четыре раза «гвоздем программы» – вечерним матчем – становился женский одиночный поединок.

Это яркое неравенство ежегодно вызывает споры в теннисных кругах. На пресс-конференции, состоявшейся на этой неделе, на эту тему высказалась бывшая вторая ракетка мира из Туниса, ныне занимающая 36-ю строчку в рейтинге, Онс Жабер.

«Это, к сожалению, проблема не только женского тенниса, но и женского спорта в целом. Думаю, у принимающих такие решения, вероятно, нет дочерей, потому что не верю, что они бы поступили так со своими дочерьми», – заявила трехкратная финалистка турниров Большого шлема Жабер во вторник после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Это немного иронично. Женский спорт не показывают в прайм-тайм, а потом спрашивают, почему мужские матчи собирают больше зрителей. Конечно, смотрят больше, потому что именно их чаще транслируют. Все это взаимосвязано», – пояснила Жабер.

Последний женский одиночный матч, который был центральным вечерним событием на Roland Garros, прошел в 2023 году: тогда белоруска Арина Соболенко обыграла в четвертом круге Слоан Стивенс.

Директор Открытого чемпионата Франции Амели Моресмо опровергла слухи о том, что организаторы отдают предпочтение мужским матчам, считая, что женские встречи недостаточно хороши для вечерней программы.

«Мое послание, которое я всегда озвучивала и повторю еще раз: условия для проведения единственного уникального вечернего матча не изменились. Никогда не звучало утверждение, что женщины не достойны играть в вечернее время. Такого никогда не было», – сказала она на пресс-конференции в пятницу.