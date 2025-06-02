Жесткая критика от ведущей теннисистки: со своими дочерьми они бы так не поступили

Открытый чемпионат Франции по теннису в самом разгаре, однако на фоне престижного турнира продолжается дискуссия, которая длится уже несколько лет. С 2023 года ни одного женского одиночного матча не проводилось в вечерней сессии на центральном корте второго в сезоне турнира Большого шлема. Бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер высказалась резко и раскритиковала организаторов, отметив, что такое решение тормозит развитие женского тенниса.
В ходе Открытого чемпионата Франции – Roland Garros – на главном корте имени Филиппа Шатрие прошло уже более двадцати вечерних матчей, которые начинались не раньше 20:30 по местному времени, и все они были мужскими.
Вечерние матчи появились в расписании турнира в 2021 году, и с тех пор только четыре раза «гвоздем программы» – вечерним матчем – становился женский одиночный поединок.
Это яркое неравенство ежегодно вызывает споры в теннисных кругах. На пресс-конференции, состоявшейся на этой неделе, на эту тему высказалась бывшая вторая ракетка мира из Туниса, ныне занимающая 36-ю строчку в рейтинге, Онс Жабер.
«Это, к сожалению, проблема не только женского тенниса, но и женского спорта в целом. Думаю, у принимающих такие решения, вероятно, нет дочерей, потому что не верю, что они бы поступили так со своими дочерьми», – заявила трехкратная финалистка турниров Большого шлема Жабер во вторник после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции.
«Это немного иронично. Женский спорт не показывают в прайм-тайм, а потом спрашивают, почему мужские матчи собирают больше зрителей. Конечно, смотрят больше, потому что именно их чаще транслируют. Все это взаимосвязано», – пояснила Жабер.
Последний женский одиночный матч, который был центральным вечерним событием на Roland Garros, прошел в 2023 году: тогда белоруска Арина Соболенко обыграла в четвертом круге Слоан Стивенс.
Директор Открытого чемпионата Франции Амели Моресмо опровергла слухи о том, что организаторы отдают предпочтение мужским матчам, считая, что женские встречи недостаточно хороши для вечерней программы.
«Мое послание, которое я всегда озвучивала и повторю еще раз: условия для проведения единственного уникального вечернего матча не изменились. Никогда не звучало утверждение, что женщины не достойны играть в вечернее время. Такого никогда не было», – сказала она на пресс-конференции в пятницу.
В субботу вечерний матч, в котором 24-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович (ATP 6) со счетом 6:3, 6:4, 6:2 обыграл австрийца Филипа Мисолича (ATP 153), совпал по времени с финалом футбольной Лиги чемпионов, где чемпионом стал Пари Сен-Жермен.