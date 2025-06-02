Желающие учиться за рубежом могут запросить государственную поддержку для этой цели

Ежегодно около двадцати молодых людей отбираются для получения стипендий, которые помогут им начать обучение по программе бакалавриата. Получение стипендии подразумевает обязательство применить полученные знания на благо Эстонии после окончания обучения.

Президент Алар Карис на церемонии вручения стипендий 2024 года призвал молодых людей отметить для себя, что общение с разными людьми, культурами и способами мышления обогащает и приводит к появлению лучших идей и пониманию того, что создает истинные ценности в обществе.

«Стипендия молодого студента была создана, чтобы дать талантливым и мотивированным молодым людям возможность приобретать знания и навыки за пределами Эстонии. В этом году мы также ищем выпускников школ, которые имеют амбиции и желание привезти свой международный опыт обратно в Эстонию», - сказала Ану Лепик, руководитель группы стипендий и грантов Департамента образования и молодежи.

Стипендия присуждается с 2004 года, и к настоящему времени ее получатели образовали сообщество, корни которого находятся в Эстонии, но члены которого находятся по всему миру.

При отборе стипендиатов оцениваются их успеваемость, общественная активность, а также мотивация учиться за рубежом и применять полученные знания в Эстонии после получения степени. Получатели стипендий будут объявлены в июле, а сами стипендии будут вручены в августе.