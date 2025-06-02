Видео Один из ключевых игроков Тарту уехал из Эстонии со слезами на глазах

Баскетбольный клуб Тартуского университета Maks & Moorits завоевал серебро на чемпионате Эстонии. После решающего пятого финального матча, состоявшегося в спортивном центре «Тондираба» в Таллинне, команда на автобусе отправилась обратно в Тарту. Однако их центровой Омар Эль-Шейх остался в столице, поскольку уже в воскресное утро покинул Эстонию. Причина проста – он спешил на собственную свадьбу.
27-летний уроженец Каира Омар Эль-Шейх является для своей команды важным игроком.И хотя в финале пришлось признать превосходство «Калев/Крамо» со счетом 2:3, египтянин в ряде эпизодов был ключевым звеном команды.
После поражения, когда «Калев/Крамо» уже праздновал победу в «Тондираба» и громко звучала музыка, игроки из Тарту отправились домой. Но возле таллиннского аэропорта Эль-Шейх вышел из автобуса, в котором ехала команда чтобы в воскресенье самолетом отправиться на собственную свадьбу.
В видео, опубликованном в соцсетях, Эль-Шейх рассказал, что у него остались только положительные воспоминания о «Тарту». Эмоциональное прощание с командой тронуло его до слез.
«Мне нужно ехать на свадьбу. На свою собственную свадьбу. Сначала я подпишу официальные документы о браке, а 4 июня состоится большой праздник», – сообщил Эль-Шейх, добавив, что одноклубники очень тепло приняли его в команде.
«Конечно, я ошибался на площадке, но действительно почувствовал, что мы не просто фальшивое братство, а настоящая семья», – сказал египтянин.
Во время короткой поездки на автобусе игроки также спели песню: «Omar's one of us, Omar's one of us!», что означает: «Омар – один из нас, один из нас!»
У гостиницы, где Эль-Шейх провел свою последнюю ночь в Эстонии, состоялось долгое прощание: все члены команды по очереди обняли его, а с главным тренером Айваром Кусмаа Эль-Шейх отдельно побеседовал немного дольше с глазу на глаз.