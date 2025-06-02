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В Эстонии каждый пятый работник здравоохранения трудится на нескольких должностях

Редактор: rus.postimees.ee
Врачи.

За последние десять лет доля врачей и медсестер, работающих полный рабочий день, сократилась, тогда как доля медработников, работающих c меньшей нагрузкой, увеличилась, пишет Rus.ERR.

Увеличение доли работников с меньшей рабочей нагрузкой в ​​первую очередь обусловлено работой на нескольких должностях, следует из данных, опубликованных Институтом развития здоровья (TAI).

«Увеличение доли работников здравоохранения с более низкой договорной нагрузкой обусловлено в первую очередь работой на нескольких должностях, в разных учреждениях и на разных позициях, что вызвано нехваткой рабочей силы в секторе здравоохранения», – пояснила старший аналитик TAI Тийу-Лийза Руммо.

18% работников здравоохранения Эстонии трудятся на нескольких должностях либо в одном учреждении, либо в разных учреждениях.

«Работа в нескольких учреждениях также позволяет работникам здравоохранения более гибко планировать свое рабочее время и получать более разнообразный опыт работы», – сказала Руммо.

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