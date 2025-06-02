В Эстонии каждый пятый работник здравоохранения трудится на нескольких должностях

Увеличение доли работников с меньшей рабочей нагрузкой в ​​первую очередь обусловлено работой на нескольких должностях, следует из данных, опубликованных Институтом развития здоровья (TAI).

«Увеличение доли работников здравоохранения с более низкой договорной нагрузкой обусловлено в первую очередь работой на нескольких должностях, в разных учреждениях и на разных позициях, что вызвано нехваткой рабочей силы в секторе здравоохранения», – пояснила старший аналитик TAI Тийу-Лийза Руммо.

18% работников здравоохранения Эстонии трудятся на нескольких должностях либо в одном учреждении, либо в разных учреждениях.