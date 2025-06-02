Elering переведет под землю очередное электросоединение, объявлен гостендер на строительные работы

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что это очередной этап долгосрочной программы компании Elering, целью которой является замена в густонаселенных районах городов высоковольтных воздушных линий электропередачи на подземные кабели.

В результате государственных закупок договор закупки заключается с поставщиком услуг, заявка которого соответствует всем требованиям и имеет наименьшую общую стоимость.

Завершение работ запланировано на вторую половину 2027 года.

После строительства подземной кабельной линии Тарту-Теэстузе будет демонтировано около 6,5 километров воздушных линий электропередачи напряжением 110 киловольт и сняты связанные с ними ограничения на площади около 32 гектаров. В результате проведенных работ повысится надежность электроснабжения густонаселенных районов и снизится визуальное загрязнение городских территорий.

Подземный кабель, который планируется проложить, в основном будет проходить вдоль существующего коридора воздушной линии электропередачи, однако при выборе маршрута оказалось целесообразным отклониться от него на определенных участках, чтобы обеспечить наиболее оптимальное размещение кабеля.

Большая часть кабеля будет проложена методом направленного бурения, при необходимости в местах поворотов и соединений будут использоваться открытые траншеи.