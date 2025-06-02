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Нужна помощь: в Ласнамяэ пропала 14-летняя девочка

Сальма.

Полиция просит помощи в поисках 14-летней Сальмы, которая вчера, 1 июня, около 18:00 ушла из своего дома в Ласнамяэ. К настоящему моменту неизвестно, где она находится. Близкие не могут с ней связаться.

Приметы Сальмы: рост 165 см, карие глаза, темные волосы до плеч. Девочка носит очки. Она была одета в четную куртку с капюшоном, черные широкие джинсы, белую обувь. С собой у нее был черный рюкзак.

Полиция начала активные поиски вчера вечером, пообщалась с близкими и друзьями, проверила различные места, где девочка могла находиться. К сожалению, поиски до сих пор не принесли результата. Полиция продолжает искать Сальму.

Всех, кто видел пропавшую или знает, где она может находиться, полиция просит сообщать по номеру 112.

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