Департамент соцстрахования закроет одно из своих представительств

Департамент социального страхования с 19 июня объединяет представительство в Кохтла-Ярве с бюро по обслуживанию клиентов в Йыхви. Последний рабочий день в Кохтла-Ярве - 18 июня. Начиная с этой даты клиенты приглашаются в йыхвиское бюро по адресу Кесквяльяк, 1.
По словам руководителя отдела по работе с клиентами Департамента социального страхования Маре Силлаотс, объединение представительств поможет обеспечить более качественное и бесперебойное обслуживание.
«В Йыхви будет работать больше специалистов, что сократит время ожидания и улучшит доступность услуг во всем регионе», - добавила Силлаотс.
Помимо консультаций на месте, сохраняются все дистанционные услуги. Люди по-прежнему смогут связываться с департаментом по информационному телефону 612 1360 (пн-пт 9.00-16.00) или по электронной почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee, многие действия удобно выполнять через портал самообслуживания iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee.
В Ида-Вирумаа продолжит работу бюро в Нарве. Всего в Эстонии у департамента открыто 15 представительств.