Департамент соцстрахования закроет одно из своих представительств

По словам руководителя отдела по работе с клиентами Департамента социального страхования Маре Силлаотс, объединение представительств поможет обеспечить более качественное и бесперебойное обслуживание.

«В Йыхви будет работать больше специалистов, что сократит время ожидания и улучшит доступность услуг во всем регионе», - добавила Силлаотс.

Помимо консультаций на месте, сохраняются все дистанционные услуги. Люди по-прежнему смогут связываться с департаментом по информационному телефону 612 1360 (пн-пт 9.00-16.00) или по электронной почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee, многие действия удобно выполнять через портал самообслуживания iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee.