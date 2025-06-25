НОВЫЕ СУММЫ Артур Панов: в системе соцвыплат много изменений

– Сколько высокооплачиваемых матерей и отцов сейчас получают родительские пособия?

– По статистике, 10% всех получателей родительской компенсации получают больше 3780 евро в месяц.

– Какова самая высокая и самая низкая материнская компенсация в Эстонии?

– Минимальная ставка привязана к минимальной зарплате в минувшем году, то есть составляет 820 евро в месяц. Эта сумма гарантирована всем, кто в референтный период, то есть за год до беременности, не работал и вообще не платил ни цента налогов. Например, приехал из-за границы.

Если человек немножко работал, но получал зарплату меньше или равную минималке, то ему положено 886 евро в этом году. Соответственно, в следующем году и минимальная ставка повысится до 886 евро.

Если мы говорим про максимум, то на данный момент лимита материнской компенсации не существует. Согласно статистике за последние полтора года, максимальная компенсация, которая выплачивалась только одной матери, равнялась 14 500 евро в месяц.

И конкретно для этой матери с будущего года ничего не изменится. Потолок установлен только для тех, кто станет матерями в следующем году. Если бы такая высокооплачиваемая мать родила еще одного ребенка после 1 января 2026 года, то для нее бы изменилось очень много. Вместо прежних 14 500 евро она бы получала 3700 евро.

– Что изменится по части медицинской страховки для родителей-иждивенцев?