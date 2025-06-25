НОВЫЕ СУММЫ Артур Панов: в системе соцвыплат много изменений

- Пособие роженицы: от 820 до 14 500 евро в месяц
- 2026: потолок родительских выплат 3788 евро
- Домохозяйки лишатся медстраховки по мужу
В социальной системе грядет ряд законодательных изменений. О чем нужно знать получателям семейных пособий, родителям выпускников и будущим матерям? Что изменится для людей с ограниченными возможностями?
На вопросы Rus.Postimees ответил в студии эксперт по вопросам пенсий и семейных пособий Департамента соцстрахования Артур Панов.
Озвучен рекордный размер материнского пособия в Эстонии. Максимальная выплата составляет 14 500 евро в месяц. Для сравнения: размер минимальной ставки материнской компенсации в Эстонии равен 820 евро в месяц.
Основные изменения:
На данный момент лимита материнской компенсации, выплачиваемой в первые сто дней (70 дней до предполагаемой даты родов и 30 после родов), не существует. С нового года устанавливается максимальная ставка в 3788 евро. Она вводится для всех видов родительских компенсаций.
Таким образом, снизится и максимальный размер компенсации, выплачиваемой родителям в первые три года. Начиная с 2026 года потолок родительской компенсации будет ограничен двумя средними зарплатами вместо нынешних трех, то есть снижен с 5265 евро до 3788 евро.
С 1 января 2026 года отменяется страховка для родителей-иждивенцев – домохозяек, воспитывающих детей старше трех лет. Варианта получить страховку по мужу больше не будет.
Окончание учебного года больно ударило по карману многих родителей. В этом году 625 многодетных семей, в которых старший ребенок окончил школу, лишились значительной части дохода: вместо прежних 710 евро на троих детей им положено 160 евро в месяц.
С июня 2025 годы изменились суммы пособий для людей с нарушениями здоровья. В ряде случаев размер выплат увеличился вдвое, в большинстве остался нетронутым. Округленные суммы увеличились лишь на пару евро либо вовсе на 95 центов.
Выдержки из беседы:
– Что изменится в системе социальных пособий в ближайшее время?
– Изменений произойдет довольно много. Начнем с Закона о семейных пособиях. С 1 января 2026 года понижается максимальная ставка родительской компенсации. Речь идет о материнской, отцовской и делимой компенсациях, то есть о тех декретных деньгах, которые выплачиваются в первые три года, когда родители сидят дома с ребенком.
Максимальная сумма компенсации в 2025 году составляет 5265 евро. То есть, при зарплате 6-7 тысяч евро сейчас потолок выплат составляет 5265 евро, а с 1 января максимальная ставка составит 3788 евро.
Что поменялось? Сейчас по закону мы платим средний по Эстонии трехкратный размер не облагаемого социальным налогом дохода в позапрошлом году. В дальнейшем эта сумма изменится, составив двукратный размер не облагаемого социальным налогом дохода в позапрошлом году.
Почему? Средний доход растет каждый год. Соответственно, максимальная ставка пособия стала для бюджета непосильной. И поскольку люди могут также продолжать работать, одновременно получая родительскую компенсацию, то мы не видим смысла в том, чтобы платить 7-8 тысяч евро параллельно с зарплатой, которую родитель будет получать на работе. Родительская компенсация предназначена для того, чтобы замещать доход родителя, пока он находится с ребенком в декрете.
– Многих ли родителей затронет снижение потолка выплат?
– В основном это затронет тех родителей, чей средний доход-брутто составляет 3780 евро в месяц и больше. На людей с меньшими доходами это никак не повлияет.
– Что еще изменится, помимо ограничения потолка родительской зарплаты с трех до двух средних зарплат?
– Будет введен потолок и для материнской компенсации, которая выплачивается работающим материям за период до 100 дней – 70 дней до и 30 дней после родов. Сейчас она не имеет максимальной ставки – сколько мама зарабатывала, столько она в первые 100 дней и получает. В дальнейшем появится потолок.
С нового года устанавливается одинаковая максимальная ставка для всех видов родительской компенсации – 3788 евро. Она будет расти каждый год, потому что у нас каждый год увеличивается зарплата.
В апреле 2025 года материнскую или делимую компенсацию в размере не менее 3780 евро получали 730 человек. Таким образом, изменения затронут 4% от всех получателей родительской компенсации.
Уточню, что ограничение по материнской компенсации коснется тех детей, которые родятся после 1 января 2026 года включительно.
В отношении тех, у кого ребенок теоретически должен родиться в декабре-ноябре 2025 года, продолжит действовать прежний закон.
Для отцовской и делимой родительской компенсации важна не предположительная дата родов, а реальная дата рождения ребенка. В случае, если ребенок родится 31 декабря 2025 года, то для него будет действовать прежняя максимальная ставка в 5 265 евро. Если ребенок родится 1 января и позже, размер максимальной ставки выплат понизится до 3788 евро.
Одновременно появится бонус за урезание максимального размера делимой родительской компенсации, если родитель продолжит работать. Сейчас размер компенсации урезается, если зарплата превышает 2 632 евро в месяц брутто. С нового года это ограничение полностью пропадает, то есть можно будет зарабатывать до бесконечности, и мы не будем урезать пособие вообще.
– Сколько высокооплачиваемых матерей и отцов сейчас получают родительские пособия?
– По статистике, 10% всех получателей родительской компенсации получают больше 3780 евро в месяц.
– Какова самая высокая и самая низкая материнская компенсация в Эстонии?
– Минимальная ставка привязана к минимальной зарплате в минувшем году, то есть составляет 820 евро в месяц. Эта сумма гарантирована всем, кто в референтный период, то есть за год до беременности, не работал и вообще не платил ни цента налогов. Например, приехал из-за границы.
Если человек немножко работал, но получал зарплату меньше или равную минималке, то ему положено 886 евро в этом году. Соответственно, в следующем году и минимальная ставка повысится до 886 евро.
Если мы говорим про максимум, то на данный момент лимита материнской компенсации не существует. Согласно статистике за последние полтора года, максимальная компенсация, которая выплачивалась только одной матери, равнялась 14 500 евро в месяц.
И конкретно для этой матери с будущего года ничего не изменится. Потолок установлен только для тех, кто станет матерями в следующем году. Если бы такая высокооплачиваемая мать родила еще одного ребенка после 1 января 2026 года, то для нее бы изменилось очень много. Вместо прежних 14 500 евро она бы получала 3700 евро.
– Что изменится по части медицинской страховки для родителей-иждивенцев?
– В Эстонии примерно 1000 родителей-иждивенцев. Речь идет о тех, у кого ребенок старше трех лет. Раньше супруг-иждивенец, который сидит дома и занимается ребенком, мог получать страховку по мужу. Это еще называлось страховкой домохозяйки, которой можно было пользоваться, пока ребенку не исполнится 8 лет, или он не закончит первый класс.
С 1 января 2026 года этот вид страховки исчезнет. Назначение этой страховки заканчивается 31 декабря 2025 года, хотя само страхование действует еще месяц. Это как переходный период: до конца января родители-иждивенцы будут застрахованы.
– Что дальше? Какие есть варианты?
– Нужно будет найти себе новый способ получить медицинское страхование. Например, пойти на работу. Возможно, встать на учет в Кассе страхования от безработицы, и уже через кассу получить страховку.
Еще есть возможность купить частную медицинскую страховку. Варианта получить страховку по мужу больше не будет.
– А в чем была цель? Заставить всех матерей, чьим детям исполнилось три года, выходить на работу?
– О целях лучше спросить у политиков.
– Сейчас уже лето, прошли выпускные в 12 классах. Что нужно знать родителям о выплате пособий? Как вообще конец учебного года влияет на этот процесс?
– Как известно, в Эстонии есть детское пособие в размере 80 евро. Оно выплачивается до достижения ребенком 19-летнего возраста. Если ребенок без среднего образования продолжает учиться, то мы платим это пособие до окончания учебного года, даже если ему уже больше 19 лет.
То есть, выпускнику 12 класса пособие платится до 30 июня. Если же этот ребенок учится в 11 классе, а день рождения был в январе, то ему положено пособие до конца августа. Потому что в 11 классе учебный год заканчивается в конце августа.
Тот же, кому 19 лет исполнится в сентябре или позже и он еще только пойдет в 12 класс, сможет получать пособие еще целый учебный год.
Если в семье много детей, то есть минимум трое, тогда еще платится пособие для многодетных семей. Однако если старший ребенок заканчивает школу, мы перестаем платить за него детское пособие и пособие для многодетных семей.
Соответственно, если вы получали за троих детей 710 евро в месяц – это 80+80+100 евро и еще 450 евро за многодетность, – то по окончании школы старшим ребенком урезается 450 и 100 евро. То есть, остается только 160 евро, за каждого несовершеннолетнего ребенка по 80 евро. Надо учитывать, что в данном случае по окончании учебного года доходы сократятся очень сильно.
Это касается 4 000 детей. Всего 625 семей, получающих пособие как многодетные, лишатся этого дохода.
– Как изменились ставки пособий для людей с нарушениями здоровья?
– С июня были округлены некоторые виды социальных пособий для людей с недостатком здоровья. Размер некоторых из них немного увеличился.
Если мы говорим про детей с тяжелой степенью недостатка здоровья или с редкими заболеваниями, то теперь им положено пособие в 180 евро в месяц. Для детей с глубокой степенью недостатка здоровья пособие составит 270 евро в месяц.
Для взрослых людей трудоспособного возраста с тяжелой степенью недостатка здоровья пособие будет составлять 50 евро в месяц. А с глубокой степенью – 100 евро в месяц.
Некоторые виды пособий увеличились чуть ли не в два раза. Например, для взрослых людей с глубокой степенью недостатка здоровья пособие выросло с 50 до 100 евро. В случае с тяжелой степенью после округления, в принципе, ничего не изменилось. Разница в 95 центах.
Почему произошло так, а не иначе, – это вопрос к политикам. Поскольку некоторые виды этих пособий увеличились почти в два раза, то нагрузка на бюджет тоже выросла – это дополнительно 5,5 миллионов евро в год.
Подробнее в повторе!
- Какие изменения по части пособий скоро вступят в силу?
- Что нужно учитывать тем, кто планирует прибавление в семье?
- Какие ограничения сняты с делимых родительских компенсаций?
- Когда вводится верхняя ставка материнской компенсации?
- Сколько высокооплачиваемых матерей получают пособия?
- Как получить медицинскую страховку родителю-иждивенцу?
- Что нужно знать родителям выпускников школ?
- Как конец учебного года влияет на выплату пособий?
- Что изменилось для людей с нарушениями здоровья?